基隆巷弄道統一挖埋整合首例 劉銘傳路完工不再擾民

基隆市過去只有在示範道路等級的工程時，才會進行各類地下管線的整合，劉銘傳路則是針對狹窄巷弄道路整合的第一例。市府積極整合各管線單位接續施工，已完成各類管線埋設汰換，今天清晨完成道路鋪設。

市府工務處表示，劉銘傳路寬度僅約5到7公尺寬不等，因屬於早期發展街廓，各類基礎設施機能多已老舊，如自來水老舊、汙水幹管尚未建置以及光纖網路設施不佳，加上銘傳國中辦理校舍改建有許多大型工程車輛進出，若任由各單位進場，勢必讓周遭住民以及學生的通行風險增加。

養護工程科說，過去只有在推動示範道路等級的工程時，才會進行各類地下管線的整合，而劉銘傳路則是基隆市政府針對狹窄巷弄道路整合的第一例。

工務處在今年度積極整合各管線單位的動員量能，並於暑假期間進行採密集施工，以盡量縮短工期，期間共建置了下水道汙水幹管400公尺，自來水老舊管線汰換300公尺，中華電信光纜設備布設400公尺，學校大型車輛的進出也皆已告一段落。