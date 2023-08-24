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花蓮1民營停車場 半小時70元惹議

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮東大門夜市附近一處民營停車場，假日夜間收費半小時70元，引起在地人熱議，縣府提醒民眾停車時，留意收費標準。記者王燕華／攝影
花蓮東大門夜市附近一處民營停車場，假日夜間收費半小時70元，引起在地人熱議，縣府提醒民眾停車時，留意收費標準。記者王燕華／攝影

花蓮東大門夜市附近一處民營停車場，在暑假旅遊旺季期間調高收費，假日晚間半小時收費70元，引起熱議，有人質疑「比台北信義區還貴」。花蓮縣政府說，該場業者提報費率為每小時150元，目前收費符合停車場法規定，提醒民眾停車時，多留意收費標準。業者對此並未回應。

近日有民眾全家逛東大門夜市，看到附近停車場有空位，入內停車，逛了一個半小時出來，要繳停車費赫然發現，停車費高達210元，他仔細看收費告示板，才發現假日半小時收費竟要70元，覺得很不合理。

在地民眾對此議論紛紛，認為和附近其他停車場半小時25到50元相較，實在太貴，也覺得停車半小時就要70元，比台北信義區還貴。

這處停車場為一連鎖停車業者向台鐵承租空地經營，業者在周邊廣設告示牌說明收費標準，凌晨零時至下午5時，每半小時10元，周五、六、日、例假日及例假日前一天的下午5時到當晚12時，每半小時70元，是白天的7倍，入場24小時最高收費250元。記者昨致電詢問，未獲回應。

花蓮縣政府建設處表示，民營路外停車場由業者依區位及周邊環境條件，自行評估訂定費率，再提報給地方主管機關備查，屬於市場機制。該場業者申請費率每小時150元，目前收費並未超過，符合停車場法規定。

建設處表示，民營路外停車場和公有路外停車場及路邊停車格的性質不同，後兩者是縣府土地委外經營的停車場，具有公共性質，依停車場法、花蓮縣公有收費停車場管理自治條例等規定，規範每半小時10元，建議民眾停車時多留意，視個人需求選擇停車位置。

停車場 半小時 花蓮

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