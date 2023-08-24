不能沒有充電樁 宜縣擬增設134座

宜蘭縣內公有停車場目前僅12座電動汽車充電樁，占總停車格數0.1%，遠低於經濟部建議的0.5%，宜蘭縣審計室要求研議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明，已向公路總局申請補助，預計在41個縣管停車場設置134座充電樁，待核定通過就能開始作業。

立法院去年底修正通過停車場法，要求公共停車場應設置一定比例電動車位及充電設備；經濟部建議，到2025年，六都之外的公有路外停車位，設置停車位總數0.5%的慢充充電樁，400個停車格以上的停車場優先設置快充充電樁。

宜蘭縣審計室指出，截至去年9月，縣內公有停車場共計99處，總停車格數1萬589個，以0.5%計算需52座充電樁，但僅中興文創園區、公正國小與礁溪國小地下停車場3處共設有12座，連同縣府預計在宜蘭和羅東轉運站分別增設2座、12座充電樁，加起來也只有26座，遠遠不足經濟部建議的目標。

此外，縣內遊客人數最多的景點前10名，都未設置充電樁，距離已設置充電樁的停車場距離1公里以上，要求研議改善。

縣議員謝燦輝昨天在議會臨時會質詢時，希望縣府增設充電樁，「可以慢慢增加，不能沒有」，也要求盡快在熱門觀光景點設置至少1到2座。

縣府交通處回應，縣內99處公有停車場，含縣管停車場共41處，及其他公部門、學校等共58處。交通部提出的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規定公共停車場至少要有2%充電停車位，縣府已彙整需求提出申請，預計在縣管停車場增設134座充電樁，待公路總局審核通過就能施行。

至於非縣管的公有停車場，以及交通部規定至少有1%充電車位的私有停車場，若草案公布施行且2年緩衝期過後，若未設置足夠充電樁，縣府會依法裁罰。