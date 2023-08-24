聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能沒有充電樁 宜縣擬增設134座

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣內公有停車場目前僅12座電動汽車充電樁，占總停車格數0.1%，遠低於經濟部建議的0.5%，宜蘭縣審計室要求研議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明，已向公路總局申請補助，預計在41個縣管停車場設置134座充電樁，待核定通過就能開始作業。

立法院去年底修正通過停車場法，要求公共停車場應設置一定比例電動車位及充電設備；經濟部建議，到2025年，六都之外的公有路外停車位，設置停車位總數0.5%的慢充充電樁，400個停車格以上的停車場優先設置快充充電樁。

宜蘭縣審計室指出，截至去年9月，縣內公有停車場共計99處，總停車格數1萬589個，以0.5%計算需52座充電樁，但僅中興文創園區、公正國小與礁溪國小地下停車場3處共設有12座，連同縣府預計在宜蘭和羅東轉運站分別增設2座、12座充電樁，加起來也只有26座，遠遠不足經濟部建議的目標。

此外，縣內遊客人數最多的景點前10名，都未設置充電樁，距離已設置充電樁的停車場距離1公里以上，要求研議改善。

縣議員謝燦輝昨天在議會臨時會質詢時，希望縣府增設充電樁，「可以慢慢增加，不能沒有」，也要求盡快在熱門觀光景點設置至少1到2座。

縣府交通處回應，縣內99處公有停車場，含縣管停車場共41處，及其他公部門、學校等共58處。交通部提出的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規定公共停車場至少要有2%充電停車位，縣府已彙整需求提出申請，預計在縣管停車場增設134座充電樁，待公路總局審核通過就能施行。

至於非縣管的公有停車場，以及交通部規定至少有1%充電車位的私有停車場，若草案公布施行且2年緩衝期過後，若未設置足夠充電樁，縣府會依法裁罰。

停車場 宜蘭

延伸閱讀

新竹市僅27支電動車公共充電樁 拚年底前新設52支

新竹大樓設電動車充電樁糾紛多 地方怨政府推責給管委會

宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

特爾電力攜手各大建商 佈局社區建案充電生活圈

相關新聞

花蓮1民營停車場 半小時70元惹議

花蓮東大門夜市附近一處民營停車場，在暑假旅遊旺季期間調高收費，假日晚間半小時收費70元，引起熱議，有人質疑「比台北信義區...

基隆水黃濁 水公司致歉：不會再發生

基隆市中正、信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆...

台東富岡漁港 規畫釣魚專區

台東富岡漁港魚類豐富是釣客公認好釣場，平日吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造不少垃圾、破壞環境，縣府規畫設「釣魚專區」專...

不能沒有充電樁 宜縣擬增設134座

宜蘭縣內公有停車場目前僅12座電動汽車充電樁，占總停車格數0.1%，遠低於經濟部建議的0.5%，宜蘭縣審計室要求研議改善...

念書、娛樂空間缺乏…基隆學生吐心聲 謝國樑：會思考盤點

基隆市政府教育處今天舉辦「基隆教育好聲音座談」，市長謝國樑與逾20名國、高中生，透過輕鬆對話過程，探討青少年的想法。學...

台東釋迦639公頃產銷履歷認證 大目釋迦嚐鮮正當時

農業部農糧署東區分署推廣台東釋迦產銷履歷證明，目前已有639公頃取得認證；目前正值大目釋迦產期，農糧署邀請民眾品嚐香甜鮮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦