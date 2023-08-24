基隆水黃濁 水公司致歉：不會再發生

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市中正、信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆市議會昨到自來水公司了解改善情況，水公司道歉，表示兩大抗旱工程已完工，今夏不會缺水，已加強原水水質檢測，黃濁及高地缺水不會再發生。

水公司第一區管理處長李文峰說，基隆新山、西勢水庫已到達高水位，新山水庫蓄水率92.1%，西勢水庫蓄水率89.32%，加上貢寮雙溪橡皮壩呈滿流狀況，各項抗旱準備已完成，若基隆地區再次面臨枯旱情境，隨時可啟動緊急備援功能。今年民生用水可穩定供水，不會重演去年缺水情況。

李文峰說，去年8月基隆中正、信義區高地地區發生缺水，主因降雨極少，新北市雙溪區降雨只有歷年水量的12%，水源不足，難供應到基隆中正、信義區高地。

暖暖區7月初發生自來水水色深、異味重等問題，水質異常引發疑慮。水公司說明，5至7月基隆高溫炎熱，基隆河藻孳生速度快且多，河川深氧量不足，河川喪失自淨效果，增加餘氯因應，水質檢測符合標準，未來會加強原水管制、檢測。

市議員陳冠羽、連恩典、林旻勳說，民眾反映不敢泡奶給嬰兒喝，雖然水公司檢測水質合格，用戶仍存疑，原水水質監控應精進，水公司也要為出包賠償、道歉。

基隆 水質 高地

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基隆水質變黃有異味 台水公司道歉：不會再發生

影／ 基隆水黃濁水公司致歉 抗旱管線不缺水加強原水檢測

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