念書、娛樂空間缺乏…基隆學生吐心聲 謝國樑：會思考盤點

基隆市政府教育處今天舉辦「基隆教育好聲音座談」，市長謝國樑與逾200名國、高中生，透過輕鬆對話過程，探討青少年的想法。學生們紛紛提出從念書、才藝表演、音樂練習到戲劇排演，都面臨到的各種空間缺乏的問題。謝國樑說，市府會思考盤點活化適宜空間，打造適合青少年學習與活動環境。

謝國樑今天下午與教育處長劉美蘭、靖娟基金會執行長林月琴和學生喝咖啡座談，在交流過程中，學生們紛紛提出娛樂空間的各種想法，希望空間不僅限於運動使用，可以有更多元娛樂休憩。

有學生說，他覺得念書的空間不夠。還有學生提出包括「閒置空間活化」、「閱讀自習空間規畫」、「音樂演奏練習」、「劇團戲劇排演」、「社團成果發表」、「室內運動空間」等面向，討論氣氛熱絡。

謝國樑說，對於基隆市青少年活動空間與多元發展，一直是市府努力的目標，期藉提供健康安全的空間，讓基隆學生能充分活動休閒與學習。