基隆水質變黃有異味 台水公司道歉：不會再發生

基隆市7月間水質變黃且有異味，基隆市議會今天前往台灣自來水公司第1區管理處考察，台水公司除道歉外，並表示不會再發生類似事件。

基隆市議員陳冠羽表示，基隆人之前喝到又濁又黃且味道很臭的水，台水公司卻指符合標準，且台水公司回文提到，經過檢驗，水質清澈無異味，這到底怎麼來的，台水公司應賠償民眾。

基隆市議員何淑萍指出，有暖暖區市民7月時向她陳情「這是我們喝的水嗎」，家長要幫孩子泡牛奶和洗澡，水的顏色卻黃澄澄，讓民眾非常惶恐，希望台水公司提出合理的補貼方案。

第1區管理處長李文峯簡報時表示，基隆河水系因氣候異常，從5月至7月高溫炎熱，基隆河藻類滋生速度快且多，加上雨量相較同期減少甚多，川流量低溶養量不足，使得河川自淨效果較差，水質因而異常，透過相關管控措施，未來不會再發生類似事件。

台水公司總工程師武經文除在現場道歉外，並指出台水公司7月投入新台幣1000萬元經費，在基隆地區設置水質監測設備，希望藉由投入儀器，未來在源水端若發現因為枯水期，使得水質不如以往，可立即啟動從水庫補充水源。

此外，李文峯表示，基隆市中正區和信義區高地區去年8月出現缺水問題，是因為當時雙溪只有歷年平均水量的12%，使得貢寮堰水源不足，由新山水庫支援用水，但因中正、信義區高地區位於較高處，供水也受到限制。

李文峯說，為強化供水，台水公司從忠一路至喜豬橋新設管線，連接到其他管線，將水送到新設的東海加壓站，加壓後將水送到中正、信義區高地區。

武經文表示，這些改善措施主要是要讓新山水庫的水源，可以補充貢寮堰因為枯水季水源不足的不便，他保證不會再發生高地缺水問題。