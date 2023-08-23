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台東釋迦639公頃產銷履歷認證 大目釋迦嚐鮮正當時

中央社／ 台東縣23日電
農業部農糧署東區分署推廣台東釋迦產銷履歷證明，目前已有639公頃取得認證。本報資料照片
農業部農糧署東區分署推廣台東釋迦產銷履歷證明，目前已有639公頃取得認證。本報資料照片

農業部農糧署東區分署推廣台東釋迦產銷履歷證明，目前已有639公頃取得認證；目前正值大目釋迦產期，農糧署邀請民眾品嚐香甜鮮果正當時。

農糧署東區分署今天與全國10大績優農業產銷班、台東縣台東市果樹產銷班第29班，合作舉行「夏日鮮果正當時 產履釋迦攏底家」記者會，向消費者推薦當令優質大目釋迦，現場也展示釋迦果乾、釋迦果凍及氣泡飲等多元加工品。

同時結合農糧署「鮮享農YA」推播產銷履歷大目釋迦上市及銷售通路資訊，邀請民眾品嚐鮮甜美味、高品質的產銷履歷釋迦。

農糧署東區分署長徐煇妃致詞時表示，台東縣釋迦生產面積約5115公頃，占全國釋迦總生產面積（5332公頃）96%，為持續推廣農友生產優質、安全、安心產銷履歷農產品供國內消費者選購，分署近年積極輔導釋迦農友加入產銷履歷驗證，目前通過產銷履歷驗證面積已達639公頃。

釋迦主要區分為鳳梨釋迦（生產面積約2836公頃）及大目釋迦（生產面積約2279公頃），大目釋迦口感軟綿香甜且富含膳食纖維、氨基酸、類黃酮、維生素C、B群、鉀等營養成分，營養價值極高，現正值產季，嚐鮮正是時候。

台東市果樹產銷班第29班簡報表示，自民國107年成立以來，14位班員中已有13位班員參與產銷履歷驗證，通過驗證面積共計16.7公頃，未來以全體班員通過產銷履歷為目標；班員逐步踏實遵循台灣良好農業規範（TGAP）進行農作物栽培管理，從種苗定植、果園管理、果樹開花、授粉、蔬果套袋至成熟採收作業完整登錄生產紀錄。

搭配產銷履歷內部稽核程序，適時進行調整及檢討，大幅提升班員栽培技術，生產出質量俱佳大目釋迦，於台東區農業改良場舉辦番荔枝（即釋迦）優質果園評鑑活動中屢創佳績，更在110年獲頒全國10大農業績優產銷班。

東區分署表示，為持續推動釋迦產業永續發展，分署積極輔導農友加入台東縣台東地區優質番荔枝集團產區，以具有行銷能力的台東地區農會擔任營運主體，進行集團化契作栽培及共同採購資材，集團面積已達128公頃；產銷履歷大目釋迦透過具專業性、公正性的第三方驗證制度把關，安全有保證，更是送禮最佳選擇。

鳳梨釋迦 產銷履歷 台東

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