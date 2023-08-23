快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣內電動汽車充電樁數量不足，審計室與縣議員都要求改善。示意圖／本報資料照
宜蘭縣內電動汽車充電樁數量不足，審計室與縣議員都要求改善。示意圖／本報資料照

宜蘭縣內電動汽車充電樁目前僅有12座，低於經濟部建議設置比例，宜蘭縣審計室建議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明，已向交通部公路總局申請補助設置充電樁，預計在41個縣管停車場設置134座，待核定通過就能開始作業。

立法院去年底修正通過停車場法，要求公共停車場應設置一定比例電動車位及充電設置；經濟部建議，規畫示範推廣期間（2021到2025年），六都之外的公有路外停車位，設置停車位總數0.5%的慢充充電樁，400個停車格以上的停車場優先設置快充充電樁。

宜蘭縣審計室指出，截至去年9月，縣內公有停車場共99處，總停車格數1萬589個，只有中興文創園區、公正國小與礁溪國小地下停車場3處設有共12個充電樁，儘管縣府預計在宜蘭和羅東轉運站分別增設2座、12座充電樁，合計26座仍低於總數0.5%的52座，要求研議改善。

審計室也提出，縣內遊客人數最多的景點前10名，都未設置充電樁，距離已設置充電樁的停車場都距離1公里以上；縣議員謝燦輝今天於議會臨時會議質詢，希望縣府能將充電樁補充到規定的數量，「可以慢慢增加，不能沒有」，也要求盡快要在熱門觀光景點設置至少1到2座充電樁。

縣府交通處回應，交通部提出的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案規定公共停車場至少要有2%充電停車位，並推動相關補助計畫，縣府已彙整縣內需求提出申請，預計將在共41處縣管停車場增設134座充電樁，待公路總局審核。

交通處補充，除了縣管停車場，縣內其他公有停車場，以及交通部規定至少有1%充電車位的私有停車場，都在縣府監督範圍，若草案公布施行、2年緩衝期過後，上述停車場仍未設置足夠充電樁，縣府也會依法裁罰。

宜蘭縣政府交通處說明，已向中央申請補助增設充電樁，預計將在41個縣管停車場增設134座充電樁。圖／翻攝自宜蘭縣議會直播頻道
宜蘭縣政府交通處說明，已向中央申請補助增設充電樁，預計將在41個縣管停車場增設134座充電樁。圖／翻攝自宜蘭縣議會直播頻道

停車場 宜蘭 交通部 電動汽車

延伸閱讀

特爾電力攜手各大建商 佈局社區建案充電生活圈

汰換老舊柴油車 宜蘭24輛低地板電動公車將接手上路

農曆七夕宜蘭最猛鬼故事掀熱議 網友點名這地方最恐怖

中興電 iCharging 國道充電樁今啟用 董座：目標年底建置50個快充站

相關新聞

政院駁回四接公投訴願 謝國樑：審慎評估其他救濟方式

基隆市政府、護海公投領銜人王醒之，不服行政院撤銷護海公投案，分別向行政院提起訴願，訴願審議委員會17日都予以駁回。市長謝...

宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

宜蘭縣內電動汽車充電樁目前僅有12座，低於經濟部建議設置比例，宜蘭縣審計室建議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明...

釣客製造髒亂 台東富岡漁港將設「釣魚專區」

台東富岡漁港漁業豐富，是釣客公認的好釣場，吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造髒亂環境的垃圾，縣府為解決港區環境衛生，打算...

避免猴子搶食 太魯閣天祥兩處開放室內用餐

太魯閣國家公園內的天祥是知名景點，但也因為台灣獼猴眾多，到超商買東西的民眾常遭獼猴「搶劫」，手提塑膠袋、水果、食物被猴子...

影／ 基隆水黃濁水公司致歉 抗旱管線不缺水加強原水檢測

基隆市中正與信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆...

護海公投訴願遭駁 領銜人王醒之：不排除憲法訴訟

基隆市政府和護海公投領銜人王醒之不服行政院撤銷護海公投提起訴願，遭訴願審議委員會駁回。市長謝國樑說，會審慎評估其他救濟方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦