宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

宜蘭縣內電動汽車充電樁目前僅有12座，低於經濟部建議設置比例，宜蘭縣審計室建議改善，縣議員也希望慢慢增設；縣府交通處說明，已向交通部公路總局申請補助設置充電樁，預計在41個縣管停車場設置134座，待核定通過就能開始作業。

立法院去年底修正通過停車場法，要求公共停車場應設置一定比例電動車位及充電設置；經濟部建議，規畫示範推廣期間（2021到2025年），六都之外的公有路外停車位，設置停車位總數0.5%的慢充充電樁，400個停車格以上的停車場優先設置快充充電樁。

宜蘭縣審計室指出，截至去年9月，縣內公有停車場共99處，總停車格數1萬589個，只有中興文創園區、公正國小與礁溪國小地下停車場3處設有共12個充電樁，儘管縣府預計在宜蘭和羅東轉運站分別增設2座、12座充電樁，合計26座仍低於總數0.5%的52座，要求研議改善。

審計室也提出，縣內遊客人數最多的景點前10名，都未設置充電樁，距離已設置充電樁的停車場都距離1公里以上；縣議員謝燦輝今天於議會臨時會議質詢，希望縣府能將充電樁補充到規定的數量，「可以慢慢增加，不能沒有」，也要求盡快要在熱門觀光景點設置至少1到2座充電樁。

縣府交通處回應，交通部提出的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案規定公共停車場至少要有2%充電停車位，並推動相關補助計畫，縣府已彙整縣內需求提出申請，預計將在共41處縣管停車場增設134座充電樁，待公路總局審核。

交通處補充，除了縣管停車場，縣內其他公有停車場，以及交通部規定至少有1%充電車位的私有停車場，都在縣府監督範圍，若草案公布施行、2年緩衝期過後，上述停車場仍未設置足夠充電樁，縣府也會依法裁罰。