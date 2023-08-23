政院駁回四接公投訴願 謝國樑：審慎評估其他救濟方式

基隆市政府、護海公投領銜人王醒之，不服行政院撤銷護海公投案，分別向行政院提起訴願，訴願審議委員會17日都予以駁回。市長謝國樑今天回應表示，公投是基隆人應有的權益，市府正在內部討論，將會再審慎評估其他救濟方式。

基隆市政府通過四接護海公投案後，行政院認定違背憲法及中央法規，依「地方制度法」發函撤銷基市政府審查決定，並應停止後續相關作業。「基隆護海公投」守護外木山行動小組及基隆市政府都向行政院提出行政訴願，要求還基隆人公投的權力。

謝國樑今表示，市府已收到行政院訴願駁回公文，他目前仍清楚主張這項公投是基隆人應有的權益，市府表達基本的立場，才會提出訴願，如今訴願被駁回，市府會審慎評估其他救濟方式，市府內部討論後會再向外界說明。