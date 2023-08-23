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影／ 基隆水黃濁水公司致歉 抗旱管線不缺水加強原水檢測

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／翻攝
基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／翻攝

基隆市中正與信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆市議會今天到自來水公司第一區管理了解改善情況，水公司道歉，表示兩大抗旱工程已完工，今夏不會缺水，已加強原水水質檢測，黃濁及高地缺水不會再發生。

第一區管理處長李文峰說，目前基隆重要的2座水庫新山水庫及西勢水庫皆已到達高水位，新山水庫蓄水率92.1%，有效蓄水量917.77萬立方公不；西勢水庫蓄水率89.32%，有效蓄水量33.7萬立方公尺。加上貢寮雙溪橡皮壩呈滿流狀況，各項抗旱準備已完成，若基隆地區再次面臨枯旱情境，隨時可啟動緊急備援功能。預計今年民生用水可以穩定供水，不會重演去年缺水情況。

李文峰表示，去年8月基隆中正、信義區高地地區發生缺水，主要原因是因降雨極少，新北市雙溪區降雨只有歷年水量的12%，雙溪溪水源不足，無法供應到基隆中正、信義區。

暖暖區7月初發生自來水水色深、異味重等問題，水質異常引發民怨。 主要是因為5到7月基隆高溫炎熱，基隆河藻滋生速度快且數量多，河川深氧量不足，河川喪失自淨效果，增加餘氯因應，水質檢測都在符合標準，未來會加強原水管制、檢測。

議員陳冠羽、連恩典、林旻勳都說，民眾不敢給嬰兒泡奶和洗澡，雖然水公司檢測水質合格，用戶仍然存疑，原水水質監控應精進，為何基隆河水質出問題，暖暖先受其害，後來擴大到全市，原因是什麼應交代清楚，要求水公司應賠償、道歉。

議員何淑萍說，信義區和中正區去年酷夏時大缺水，她協助民眾提水受傷，至今還在復健，今年不能再缺水。

議員顥瀚、呂美玲、鄭愷玲等都要求加強漏水改善，指有的社區長期漏水，因為內外管的爭議無法解決，有的甚至漏了2個月。

基隆漏水率全國名列前茅，李文峰表示，從2013年至今，在基隆投入19.55億元汰換老舊水管，漏水率102年30%，去年降至的22%，未來還會持續投入改善。

自來水公司總工程師武經文說，兩大抗旱工程新設東海加壓站及忠一路至喜豬橋新管都已完成，今夏應不會發生去年缺水狀況。針對暖暖水質異常，武經文道歉表示，水質檢驗頻率將增加，色度每日檢驗2次，臭味每2小時檢驗1次，同時調度西勢水庫的水來稀釋水質。

基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／攝影
基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／攝影
基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／攝影
基隆水黃濁水公司致歉，並表示抗旱管線已完工，今夏不缺水，也加強原水檢測。記者游明煌／攝影

基隆 水質 議員 呂美玲

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