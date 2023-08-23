護海公投訴願遭駁 領銜人王醒之：不排除憲法訴訟

基隆市政府和護海公投領銜人王醒之不服行政院撤銷護海公投提起訴願，遭訴願審議委員會駁回。市長謝國樑說，會審慎評估其他救濟方式；王醒之說，不排除提起憲法訴訟。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」。

前基隆市政府認為仍存有疑義報請行政院認定，經行政院交由內政部會商相關機關後，內政部指這項公投非屬地方自治事項，但基隆市府3月初發文通知王醒之補正提案主文及理由，經市府再度審查後通過，行政院表示，基隆市府此舉違背憲法及中央法規，發函依法予以撤銷，並應停止執行後續作業。

基隆市府和王醒之不服行政院撤銷護海公投，分別向行政院提起訴願，根據行政院訴願決定書內容，訴願審議委員會17日決定2起訴願均無理由，依訴願法決定駁回訴願，原處分應予維持，如不服決定，得向台北高等行政法院高等行政訴訟庭提起行政訴訟。

基隆市長謝國樑上午接受媒體訪問說，他到現在還是清楚主張這項公投是基隆人應有的權益，雖然訴願被駁回，基隆市府會審慎評估其他救濟方式，包括提起行政訴訟等，待基隆市府內部討論完畢後，會給外界明確答覆。

王醒之說，對於訴願決定維持原處分的結果，雖然不意外，但仍感到非常遺憾，這不僅只是涉及能源轉型議題，更攸關是否剝奪憲法所保障的地方自治權利議題，此處分完全顯示行政院長陳建仁及旗下部會的中央集權，更不願開放討論，用盡手段只為剝奪基隆人聲音。

王醒之說，守護外木山行動小組會窮盡一切法律救濟途徑，更不排除將來提起憲法訴訟，以捍衛憲法所保障的地方公投。