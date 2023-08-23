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台東上空出現砧狀雲 民眾驚呼像爆炸般

中央社／ 台東縣23日電
台東昨傍晚有民眾在東海岸海面上，發現宛如核彈爆炸的蕈狀雲，PO網引起熱議。有民眾聯想時事新聞說「難道是中共潛艦爆炸？」。氣象站表示「這是典型的砧狀雲，空氣對流發展旺盛」。圖／讀者提供
台東昨傍晚有民眾在東海岸海面上，發現宛如核彈爆炸的蕈狀雲，PO網引起熱議。有民眾聯想時事新聞說「難道是中共潛艦爆炸？」。氣象站表示「這是典型的砧狀雲，空氣對流發展旺盛」。圖／讀者提供

台東市靠近海邊上空昨傍晚出現幻麗「爆炸雲」，民眾用相機捕捉畫面放在網路分享。台東氣象站表示，這像蕈菇狀的雲叫「砧狀雲」，要在不穩定的環境和氣流下才會產生。

昨天傍晚台東的網路群組爭相貼上幻麗的雲朵照片，有人說「爆炸雲」，也有人驚呼「像網路上看到的核彈爆炸後的蕈菇」。

昨天下午5時起台東海平面上出現柱狀體般的蕈狀雲，白色的雲從海上聳立而起，高度驚人，且頂端雲層就像菇類一般，愈來愈往旁邊擴散，隨著接近晚上，太陽逐漸下山時分，在陽光折射下，蕈狀雲更是呈現出金黃和火紅色彩，有民眾說「美得驚人」，狀況持續至晚上7時。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美今天上午接受媒體訪問表示，昨天傍晚在台東東邊出現的雲朵叫「砧狀雲」，是典型積雨雲，在比較不穩定的環境產生，很強的上升氣流到空氣頂層時就會向外輻散。因為要在環境和大氣不穩定下才可能造成這種上升氣流、出現輻散雲層，因此不常見。

根據中央氣象局官網，夏天午後最常出現的雲為積雨雲，在悶熱的下午、雷雨來臨前，天空常出現高聳灰暗的雲塊。這表示雲層內有旺盛上升氣流，氣流上升速度每分鐘最高可達600公尺，不消10分鐘，就可使雲柱伸展至6000公尺高空。

雲柱中含有冰晶與水滴，接近雲頂的冰晶，常隨風拖曳成砧狀，這就是積雨雲。積雨雲因為對流強烈，在剛下雨時，常因冷空氣急速向下衝產生陣風，短時間內風力常達8、9級，所以大雷雨發生時常有強烈的風變。

台東 氣象局

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