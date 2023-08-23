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花蓮瑞穗鄉香瓜因強降雨萎凋落果 爭取現金救助

中央社／ 花蓮縣23日電

對於颱風杜蘇芮所造成農作物遲發性災情，花蓮縣政府日前邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署現勘瑞穗鄉種植的香瓜，有葉片萎凋枯死、果實落果、裂瓜等情況，將爭取天災救助。

花蓮縣農業處今天發布訊息表示，瑞穗鄉果農種植的香瓜，部分田區陸續發生葉片萎凋、藤蔓枯死、果實落果和裂瓜等情形，經勘災小組現場勘查，認定其損害樣態為颱風杜蘇芮期間劇烈降雨所致。

勘災小組評估，瑞穗鄉香瓜被害面積約0.1公頃、損害程度達50%，已達現金救助啟動標準。縣府農業處將依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農民損失。

花蓮縣農業處提醒，農民如有發現農作物受天然災害影響生長異常，可主動向當地公所通報，以確認受災情形；鄉鎮公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農民儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。

花蓮 農民 颱風

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