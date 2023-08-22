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和平島公園6年零事故 業者揭關鍵：多名救生員全程盯場

中央社／ 基隆22日電

基隆市大武崙沙灘日前發生3人溺斃，和平島公園營運團隊指出，自2018年接手近6年來園區戲水保持零事故紀錄，夏季每天最多安排9名救生員以視線重疊方式將安全做到滴水不漏。

負責營運和平島地質公園的宏岳國際有限公司協理黃偉豪今天表示，公園內附設4類型戲水池，天然海岸戲水池容易濕滑且水深潛藏危機，周圍除林立安全須知告示外，更加強準備下水區安全告示，並配合廣播同步宣導。

黃偉豪說，現場除提供防滑鞋、救生衣，甚至包含寵物救生衣租借服務外，泳客入水前會經救生員觀察水性，較不諳水性者會建議前往較淺區域，救生員也會列為追蹤目標，在預判疑似快要溺水前已展開救援，大幅提升遊客安全。

黃偉豪指出，水域周圍備有高、中、低救生台，以此提升救生員戒護準確性，主要戲水池禁止使用大型浮具，避免遮擋戒護視線影響救援時機。園區遊客中心1樓、售票亭、救生站共有3處配置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）並定期保養，確保關鍵時刻派上用場。

和平島地質公園救生總教練孫國昌表示，園方每年5月及11月會舉辦教育訓練，以過往的救溺事件錄影作為案例，指導新進救生員。

另外，所有戲水池除配有合格救生員外，救生員所在位置目視範圍也會重疊，另安排救生員走動式巡視，人潮眾多時也會增派救生員，提高救生量能。

和平島地質公園永續專員游喻仁指出，園區的救生員會詳細記錄救生日誌，內容包含水溫、海象、下水人數或遊客受傷等資訊，園方會運用這些數據，每年針對不足部分予以補強，確保水域絕對安全。

和平島 基隆

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