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汰換老舊柴油車 宜蘭24輛低地板電動公車將接手上路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛低地板電動公車接手上路，今天舉行「宜蘭勁好行」示範型電動公車啟用典禮。圖／縣政府提供
宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛低地板電動公車接手上路，今天舉行「宜蘭勁好行」示範型電動公車啟用典禮。圖／縣政府提供

宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛低地板電動公車接手上路，此次汰換數量占所有市區公車約兩成，5條主要路線行經台9線、台7丙線，串聯頭城、宜蘭、羅東、蘇澳、三星等地，提供通勤通學、接駁轉乘運輸服務，電動公車節能減碳，低地板讓老人家上下車更安全，預計10月上路。

宜蘭市區公車共有138輛，此次國光客運參與示範型宜蘭市區公車補助計畫，採用國產化標準的成運電動公車，今天在縣長林姿妙、議長張勝德及多位議員、公路總局主秘林義勝、國光客運董事長王雅萱等人見證下，舉行「宜蘭勁好行」示範型電動公車啟用典禮。

國光新上路的24輛電動公車投入在 1766(南方澳-頭城)， 1767(南方澳-經純精路-頭城)、1792(羅東-經三星鄉-天送埤)、紅 1(外澳-宜蘭轉運站)、紅2(宜蘭轉運站-南方澳)等5條路線服務鄉親。

啟用典禮陳列展示車型，除了有9米及12米長的低地板電動巴士外，另有中程城際型電動巴士，將於近期內投入行駛國道5號台北、宜蘭的國道路線，以電動巴士無燃廢氣及不會產生高熱溫度的優質特性，有助於雪隧行駛安全及隧道使用壽命。

國光客運表示，成運快充電巴採用安全LTO鈦酸鋰電池，電池壽命超過10年，充放電循環高達2萬次，僅需15分鐘，就能從20%電量充至80%，而且無需集中充電，6輛車才需架設1支充電樁，不用改變現有停車場規劃，是環保綠能的最佳運具。

縣政府交通處表示，配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，宜蘭自107年逐步規劃汰換車齡柴油公車，會繼續協助客運業者向交通部申請電動公車補助，逐涉汰換，提升公車服務品質，打造清淨節能、環保無障礙的大眾運輸乘車環境。

成運汽車中程城際型電動巴士，將投入國5國道客運路線。圖／國光客運提供
成運汽車中程城際型電動巴士，將投入國5國道客運路線。圖／國光客運提供
宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛新型電動公車接手上路，5條主要路線行經頭城、宜蘭、羅東、蘇澳、三星等地，提供民眾通勤通學、接駁轉乘服務。圖／國光客運提供
宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛新型電動公車接手上路，5條主要路線行經頭城、宜蘭、羅東、蘇澳、三星等地，提供民眾通勤通學、接駁轉乘服務。圖／國光客運提供
中程城際電巴(前)將投入國5國道客運，另有 12 米(中)、9 米低地板電動巴士(後)負責市區公車服務。圖／國光客運提供
中程城際電巴(前)將投入國5國道客運，另有 12 米(中)、9 米低地板電動巴士(後)負責市區公車服務。圖／國光客運提供
宜蘭縣汰換柴油老舊公車，嶄新的低地板電動公車接手上路，不但節能減碳，低地板更方便老人家上下車。圖／縣政府提供
宜蘭縣汰換柴油老舊公車，嶄新的低地板電動公車接手上路，不但節能減碳，低地板更方便老人家上下車。圖／縣政府提供

公車 宜蘭 國光客運

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