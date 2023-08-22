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農曆七夕宜蘭最猛鬼故事掀熱議 網友點名這地方最恐怖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
農曆七夕，有人徵求在地鬼故事，網友揭露宜蘭歷史檔案有紀錄的鬼故事，細述情節；不過最多人認為，在國5主線行駛時突遇紅燈要停等，說出來「你不信、我不信」，還被笑「騙鬼，最恐怖」。圖／聯合報系資料照
農曆七夕，有人徵求在地鬼故事，網友揭露宜蘭歷史檔案有紀錄的鬼故事，細述情節；不過最多人認為，在國5主線行駛時突遇紅燈要停等，說出來「你不信、我不信」，還被笑「騙鬼，最恐怖」。圖／聯合報系資料照

今天農曆七夕，有人在網路徵求宜蘭在地鬼故事，吸引大批網友留言，揭露宜蘭歷史檔案有紀錄的鬼故事；不過最多人認為，在國5高速公路行駛時突遇紅燈、主線要停等，說出來「你不信、我不信」，還被笑「騙鬼」，「這天龍國人搞的鬼，最恐怖」。

早年宜蘭最經典的鬼故事，半夜行經九彎十八拐的北宜公路見白衣女鬼，莫名被招手千萬別停，「北宜開車鬼擋牆」。有人在「宜蘭知識+」臉書徵求在地鬼故事，網友紛紛留言「武荖坑7仙女..」，「金六結小紅，一營二連三連那棟很多…」，「龍潭湖晚上去走一圈就知道」，「中山公園、宜蘭運動公園有人上吊過，男生笑到讓你心裡發寒」，「宜蘭大病院有日本護士飄窗外」「內埤情人灣最凶，抓交替」，敘述遭遇的驚悚情節。

甚至有人列出歷史檔案有的「宜大墓葬群」，「宜蘭大爆擊（現今中山路幾乎全毀），傷亡慘重，葬員山大應公」，「金六結的日本軍官」「，嵐峰路殺人路」等事件；也有網友kuso留言「北宜公路飄飄是山道猴子啦，別怕」，「錢包裡都沒有錢，恐怖吧」。

不過最近適逢暑假，國5高速公路塞得很嚴重，不管平假日車多擁塞，最多人上網留言「連假國5，高速公路有紅綠燈！」，「行駛在高速公路主線等紅綠燈，被說騙鬼」，「每次開車要上國5交流道就會不能動，超毛」，「雪隧通了，多了很多天龍人搞的鬼」。

眾多網友及用路人都對國5塞車超「有感」，全國唯一高速公路在主線有紅綠燈的只有國5，用路人必須在主線上停紅燈的也只有國5，網友留言：「說出來，你不信，我不信，最恐怖...」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

宜蘭 高速公路 鬼月

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