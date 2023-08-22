花蓮太平洋公園「花TIME」四季花卉報時 金針花打頭陣

每年8至10月正值花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季，花蓮縣政府觀光處在太平洋公園，設置12公尺高的LED螢幕「花TIME」，即日起每天從下午6時起至晚上10時，透過四季花卉萬花筒圖樣報時，成為新觀光景點，呈現花園城市樣貌。

觀光處表示，從今天開始，花蓮市太平洋公園南濱段有「花TIME」四季花卉，每天從下午6時起至晚上10時的每整點及半點，在12公尺高的LED螢幕呈現花蓮四季不同花卉的幾何影像。

觀光處指出，「花TIME」與在地青年藝術總監何心佑合作，以萬花筒動畫方式呈現花卉綻放的百變姿態，將花蓮12個月的花卉「種」在時鐘裡，讓遊客在太平洋公園可以欣賞12種不同花卉與花語。像是3月的柚花代表團圓吉祥、4至9月的百合代表永遠幸福、8至10月的金針花代表親情忘憂、9月的韭菜花代表奉獻希望等。

縣府表示，8月至10月是赤科山及六十石山金針花開，在赤科山交通部分，遊客需由竹林湖路段單向上山，赤科山主線道單向下山，請依指引牌行駛。下山交通放行時間為每天上午10時至10時20分、中午12時至下午1時30分、下午3時30分至3時50分，上午8時前及下午5時30分後不管制，並視道路情況機動管制放行。