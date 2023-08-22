花蓮自由街停車場9月起收費 提供多元支付前10分鐘免費

花蓮市自由街停車場（民國路至中正路段）重新畫設109個停車格位，導入智慧化收費系統，經測試完成後，9月1日將正式收費，使用者離場前可直接掃瞄停車柱上的QR CODE上網繳費，或者離場15分鐘後到超商補單繳費時，為鼓勵提高周轉率，提供前10分鐘免費停車優惠。

自由街停車場鄰近市區中山路、中華路的金三角商圈，有上百個收費停車格，是民眾到市中心逛街購物時重要的停車空間，原有土地屬於國有財產署，縣府辦理土地撥交程序，同時從5月中旬施工重鋪地坪，6月下旬完成，暑假期間免費提供停車，同步建置智慧停車示範區。

縣府表示，自由街停車場導入無紙化多元支付的智慧停車系統，中間停車格設置有智慧停車柱，具備車牌辨識、計時、計費等功能。9月1日正式啟用後，採無紙化收費，使用者離場前可直接以手機掃瞄停車柱上QR CODE後，以手機線上繳費，或者離場後15分鐘後到各超商補單繳費；另外兩旁路邊停車格，則維持原有開單收費方式。

有民眾擔心，自由街停車場目前免費，未來開始收費後，因為是無紙化，民眾若不注意可能就忘記繳費。建設處表示，南濱路停車格已採智慧化收費系統，觀察欠繳情況不多，已請廠商多宣導，提醒民眾注意自由街停車場9月1日起須付費，屆時可使用遠通電收、Line Pay、一卡通Money、Pi錢包、橘子支付、車麻吉、街口支付、歐付寶、Q車雲等多元支付繳交停車費，且提供前10分鐘免費停車優惠。