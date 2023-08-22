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重現林業文化 花蓮林田山「原子炭工廠」修復啟用

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮林田山林業文化園區內重點文化資產「原子炭工廠」歷經近3年的規劃、修復和策展，今天上午舉行啟用儀式，林業署希望與在地社區融合，展現林業文化內涵，共存共榮。

農業部林業及自然保育署長林華慶致詞表示，過去3年來挹注新台幣2億多元，並非興辦什麼大建設，而是還原原本素樸典雅的風貌，林田山聚落也是唯一有民眾仍在居住的林業聚落，作為林業文化園區希望與在地社區融合、共存共榮。

林華慶說，新完成的復舊空間，也有機具進駐，例如大型烘乾機，為發展林下經濟如香菇等烘乾使用，也可提供周邊部落、原住民等聚會的空間。

林田山是台灣林木伐採利用的第4個林場，前有阿里山、太平山、八仙山，1960年代的伐木高峰期，林田山林場發展成一處擁有百餘幢房舍的聚落，人口超過2000人，熱鬧繁華，可說是中央山脈東側最閃耀的林業小城。

1980年代後期終止伐木，林田山林場改設為「林田山林業文化園區」，2006年花蓮縣政府文化局依文資法登錄為「聚落建築群」，為全台唯一的林業聚落。

園區內的「原子炭工廠」於1962年由職工福利委員會籌設，將製材過程中產生的木屑加以烘烤、壓縮製成原子炭出售，所得作為員工福利金，後來因林業經營轉變於1978年結束，留下閒置空間。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策指出，林田山被稱為Morisaka摩里沙卡，日語原意為「密布森林的山坡」，如今轉型為自然保育、文化保存、森林育樂及環境教育園區，未來持續創造人與森林密切關係的所在。

黃群策表示，行政院於2020年底核定林業中長程計畫後，即陸續啟動相關修復工作，2021年完成加藤機關車修復工作、2022年完成林業文物展示館布展更新，此次完成原子炭工廠修復和一期景觀工程，未來還有二期工程將進行。

原子炭工廠位在園區入口處，因此也具資訊服務的功能，內陳設機具遺構，並以剪紙藝術牆面呈現洄瀾林業過往。

園區今天也安排原民歌舞、音樂演出、紀錄片放映、特色市集和遊戲關卡挑戰等活動，邀民眾參與，氣氛熱鬧。

花蓮

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