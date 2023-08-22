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捨棄3C產品全心練高球 布農族少年王晏彰成比賽常勝軍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
王晏彰從國小四年級就開始參加高球比賽，迄今累積厚厚一疊高爾夫球賽得獎獎狀。圖／基督教芥菜種會提供
王晏彰從國小四年級就開始參加高球比賽，迄今累積厚厚一疊高爾夫球賽得獎獎狀。圖／基督教芥菜種會提供

花蓮布農族少年王晏彰自幼在基督教芥菜種會以樂家園生活，他捨棄手機等3C產品，全心接受高爾夫球訓練，剛開始比賽成績雖然不佳，但他努力摸索練習，迄今成為青少年高球比賽常勝軍，最近更奪下台灣科技公益盃青少年巡迴賽冠軍，希望明年可以順利出國持續精進球技，翻轉生活。

基督教芥菜種會指出，來自花蓮馬遠部落的王晏彰，由於父親身體不佳，家庭經濟負擔沉重，國小三年級時便由伯父帶到芥菜種會的以樂家園，由高球教練及師母照顧就學及生活起居，並開始跟著教練打高爾夫，迄今已長達9年的時間。

王晏彰為了改善家裡生活，在以樂家園完全捨棄手機等3C產品，每天清晨5時就起床跑步鍛鍊身體，還會幫忙教練照顧園藝花木，保持最佳視力及體力，專心跟著教練練球，希望能把球打好，回報辛苦的教練及師母。

芥菜種會表示，王晏彰從國小四年級就開始參加高球比賽，一開始的幾場比賽表現都不佳，但他毫不氣餒，反而更加努力從中摸索出贏球技巧及契機，此後逐漸成為青少年高球比賽常勝軍，參賽已超過百場，獎狀累積厚厚一疊。

王晏彰曾跟社工老師說「高爾夫球就像一場人生，在你選桿的時候就像人生岔路口，要選擇對的道路，才會使你更接近成功；在救球的時候，就像人生遇到的困難，你要用什麼心態度去處理，才會把風險降到最低。」這就是晏彰打球的人生哲學，也是他可以逐步揮出高球一片天的原因。

王晏彰最近拿到台灣科技公益盃青少年巡迴賽冠軍，已累積豐富的比賽積分，他希望明年可以申請到美國大學獎助學金，出國精進高球知識技能，未來成為職業選手或教練。

芥菜種會以樂家園副處長王凱妮說，以樂家園所照顧的孩子都是來自社區貧困弱勢、隔代教養、單親或家庭失功能的家庭，目前全台共有26個小家，提供80名弱勢孩子住宿及生活照顧，陪伴孩子與原生家庭重新建立健全關係，並舒緩弱勢家庭的壓力。

王晏彰在高爾夫球場專注練球的英姿。圖／基督教芥菜種會提供
王晏彰在高爾夫球場專注練球的英姿。圖／基督教芥菜種會提供

花蓮

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