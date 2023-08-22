多良火車站水溝蓋致遊客受傷 公路總局緊急改善

有遊客在臉書貼文指台東多良火車站有「吃人水溝蓋」，導致長輩踩下後滑落到水溝受傷。公路總局大武工務段今早已緊急前往改善。

黃姓網友昨天在臉書社團「就是愛台東」貼文表示，前往多良火車站遊玩，在入口處遇到「這樣吃人的水溝蓋」，導致年長者朋友受傷，「該找哪個單位啊」。

網友說，已經打了4個相關單位，但電話中都說要釐清所屬責任，「沒有人來關心，還說他們很忙沒有多餘的人員來看」。

公路總局大武工務段長陳永展接受媒體訪問表示，多良路段首次接到反映水溝蓋意外，初步研判可能是因最近颱風和大豪雨沖刷而下的土石流導致水溝蓋間隙變大，路人右腳踩下後滑落到水溝，導致擦傷。

陳永展表示，今早已請承包商前往現場緊急處理，若要全面改善須進一步爭取經費支持，其他路段曾以細網覆蓋來防止小孩或穿高跟鞋遊客跌倒，不過每個路段情況不同，條件也不同，改善方法須進一步研議。

南迴公路旁的多良火車站被譽為最美火車站，這幾年成為台東爆紅景點，春節過後暫停開放整修，7月重新開放迎接暑假人潮。