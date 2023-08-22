快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保杯租借被冷落 離島持續鼓勵

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
蘭嶼、綠島遊客可在便利商店免費租用制式環保杯。記者徐白櫻／攝影
蘭嶼、綠島遊客可在便利商店免費租用制式環保杯。記者徐白櫻／攝影

台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，民眾可至兩地便利商店、飲料店與鄉公所免費借用環保杯，不過租借人數不如預期，部分租借處滿滿杯子，出借率偏低；環保局指出，去年試辦期間成效不錯，正式上路後租借人數變少，研判不少遊客習慣自帶環保杯，將思考如何提高使用率。

綠島年遊客量約40萬人次，蘭嶼10萬人次，為降低二地遊客垃圾量，台東縣府自2021年11月起試辦離島一次用飲料杯減量計畫，去年出借杯次逾1萬杯，約減少飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋等一次性垃圾逾4萬個。

縣府環保局今年持續推動，綠島鄉5處、蘭嶼鄉4處借還站，民眾只要加入會員，輸入店舖代碼及杯子編號即可租用，使用後同樣在合作店舖點選「歸還」，即可將循環杯投入歸還箱，綠島有綠島鄉公所、遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲及新天地免稅商店可借還。

記者走訪發現，超商租借處放滿杯子，雖有遊客好奇觀看，多數仍選用超商紙杯買咖啡，並坦言不習慣別人用過的杯子，感覺怪怪的。

環保局表示，綠島去年整年度環保杯租借量8343杯，今年5月至今僅691杯，今年租借人數未如預期，遊客討論度也不如以往，研判環保杯享5元優惠政策上路，自備率已從6％提升至16％，將持續推廣、鼓勵使用。

綠島 環保杯

延伸閱讀

超商咖啡買一送一等於「沒賺頭」？ 內行人曝：算下來仍很賺

政策上路3個月 綠島、蘭嶼環保杯租借情況不如預期

星巴克內用「自備環保杯」卻被趕 網曝店員苦衷：1招防誤會

陪媽祖到綠島迎曙光 新港奉天宮貼香條預告9月22日起駕

相關新聞

9月2日至4日登場 花蓮義民祭首次放水燈

花蓮縣客家人口數逾11萬，義民祭活動將9月2日至4日登場，縣政府宣布今年首次加入放水燈民俗，地點選在七腳川溪放水燈，利用...

環保杯租借被冷落 離島持續鼓勵

台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，民眾可至兩地便利商店、飲料店與鄉公所免費借用環保杯，不過租借人數不如預期，部分租...

中央地方合作完成 羅東通學廊道護童 陳揆讚典範

行政院長陳建仁昨天到宜蘭視察「清溝非營利幼兒園」及「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，2項工程向中央爭取前瞻補助，均已完...

大武崙沙灘重開 艇留警戒線外待命 救生員吃不消

基隆市大武崙沙灘昨天重新開放後又見遊客，昨起加派1艘動力救生艇及2名救生員在海上警戒，有救生員說，救生艇定點易暈船，柴油...

南迴海岸爆紅「巨手」今開幕 台東縣府提醒有件事不能做

屏東與台東之間的阿塱壹古道成熱門路線，為延長遊客停留時間，台東縣府邀請加拿大藝術家Dave Hind在台東端入口處創作「...

宜蘭神祕沙灘…禁了沙灘車 來了獨木舟

中央與地方聯手稽查宜蘭南澳神祕沙灘的違規沙灘車，近期已銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。由於業者未經申請就在此營業，占用國有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦