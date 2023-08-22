環保杯租借被冷落 離島持續鼓勵

台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，民眾可至兩地便利商店、飲料店與鄉公所免費借用環保杯，不過租借人數不如預期，部分租借處滿滿杯子，出借率偏低；環保局指出，去年試辦期間成效不錯，正式上路後租借人數變少，研判不少遊客習慣自帶環保杯，將思考如何提高使用率。

綠島年遊客量約40萬人次，蘭嶼10萬人次，為降低二地遊客垃圾量，台東縣府自2021年11月起試辦離島一次用飲料杯減量計畫，去年出借杯次逾1萬杯，約減少飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋等一次性垃圾逾4萬個。

縣府環保局今年持續推動，綠島鄉5處、蘭嶼鄉4處借還站，民眾只要加入會員，輸入店舖代碼及杯子編號即可租用，使用後同樣在合作店舖點選「歸還」，即可將循環杯投入歸還箱，綠島有綠島鄉公所、遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲及新天地免稅商店可借還。

記者走訪發現，超商租借處放滿杯子，雖有遊客好奇觀看，多數仍選用超商紙杯買咖啡，並坦言不習慣別人用過的杯子，感覺怪怪的。

環保局表示，綠島去年整年度環保杯租借量8343杯，今年5月至今僅691杯，今年租借人數未如預期，遊客討論度也不如以往，研判環保杯享5元優惠政策上路，自備率已從6％提升至16％，將持續推廣、鼓勵使用。