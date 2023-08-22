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大武崙沙灘重開 艇留警戒線外待命 救生員吃不消

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市大武崙沙灘昨重新開放，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，有救生員認為不可行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘昨重新開放，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，有救生員認為不可行。記者邱瑞杰／攝影

基隆市大武崙沙灘昨天重新開放後又見遊客，昨起加派1艘動力救生艇及2名救生員在海上警戒，有救生員說，救生艇定點易暈船，柴油氣味也讓人受不了，因此救生艇未如市府規畫在警戒線外執勤，而是在線內待命。

大武崙沙灘水域12日上午11時半、下午1時和傍晚6時半，分別發生遊客溺水事件，造成3死1傷，基隆市長謝國樑宣布沙灘封閉到20日。沙灘昨天中午12時重新開放，遊客回籠，在沙灘嬉戲或到海中戲水、游泳。

市府發言人余治明表示，在重新界定安全水上遊憩區、強化宣導告示與宣傳、增加水上機動救援設備、提升巡視急救人員量能後，可望將事故風險降到最低。

市府委託基隆市救生安全協會負責大武崙沙灘救生工作，過去要求協會平日2名、假日4名救生員在岸上執勤，昨起增加救生艇海上護救警戒及救生人力，海上加派1艘動力救生艇及2名救生員出勤，岸邊及海上雙重警戒。配合水上救生執勤時間，大武崙沙灘開放時間為平日中午12時、假日上午10時，在傍晚6時關閉。

市府宣布即起有2名救生員搭乘救生艇，在大武崙沙灘警戒線外海面執勤，一名救生員說，在艇上曬太陽受不了，每隔20分鐘要下船泡水一下，否則自己會先虛脫。救生員也說，警戒線已往內縮，距岸較近，長時間在海面駐點效益應重新評估。

沙灘 氣味

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