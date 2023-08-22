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中央地方合作完成 羅東通學廊道護童 陳揆讚典範

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

行政院長陳建仁昨天到宜蘭視察「清溝非營利幼兒園」及「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，2項工程向中央爭取前瞻補助，均已完成。陳建仁肯定羅東通學廊道是典範，可以讓其他地區好好地學習，中央與地方合作落實人本交通於生活，必能去除「行人地獄」的惡名。

羅東鎮是全台面積最小鄉鎮，人車擁擠，學校位在市場及醫院附近，通學須與車爭道，非常危險。鎮公所爭取「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」前瞻計畫補助，工程總經費3597萬7584元，公所自籌18%配合款，去年11月30日完工。

鎮長吳秋齡簡報，羅東國小周圍改善清潭路、南昌街，長度750公尺；成功國小周圍改善興東南路、文化街、文化街一巷，長度750公尺，合計1.5公里，總改善面積9810平方公尺，打造友善的生活步道與停車規畫，打造藝文林蔭廊道，民眾步行、家長接送及公車停靠都更安全。

陳建仁表示，中央與地方可以合作把前瞻基礎建設做好，未來在經濟社會及交通會有更好發展，說「債留子孫」是不正確的。

陳建仁視察「清溝非營利幼兒園」時表示，政府補助5千萬多元興建幼兒園，園舍結合自然環境，讓小朋友在小山丘、環狀廊道與恐龍廣場快樂奔跑，是非常好的學習空間。

羅東 陳建仁 幼兒園

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