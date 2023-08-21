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大武崙沙灘派救生艇海上執勤 救生員：會暈船、虛脫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙沙灘今天重新開放後，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，但有救生員認為不可行，救生艇常停在警戒線內水域待命。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘今天重新開放後，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，但有救生員認為不可行，救生艇常停在警戒線內水域待命。記者邱瑞杰／攝影

基隆市大武崙沙灘今天重新開放後又見遊客，市府發言人余治明說，今起加派1艘動力救生艇及2名救生員在海上警戒，但有救生員說，救生艇定點易暈船，柴油氣味也讓人受不了；還有人說天氣熱，在艇上會虛脫，因此救生艇未如市府規畫在警戒線外執勤，而是在線內待命。

大武崙沙灘水域12日上午11點半、下午1點和傍晚6點半，分別發生遊客溺水事件，造成3死1傷，基隆市長謝國樑宣布沙灘封閉到20日。沙灘今天中午12點重新開放又見遊客，在沙灘嬉戲或到海中戲水、游泳。

余治明表示，在重新界定安全水上遊憩區、強化宣導告示與宣傳、增加水上機動救援設備、提升巡視急救人員量能後，可望將事故風險降到最低，大武崙沙灘如期在今天重新開放。

市府委託基隆市救生安全協會負責大武崙沙灘救生工作，過去要求協會平日2名、假日4名救生員在岸上執勤，今起「增加救生艇海上護救警戒及救生人力」，海上加派1艘動力救生艇及2名救生員出勤，岸邊及海上雙重警戒。配合水上救生執勤時間，大武崙沙灘開放時間為平日中午12點、假日上午10點，並在傍晚6點關閉。

市府宣布今起有2名救生員搭乘在救生艇，在大武崙沙灘警戒線外海面執勤，但出勤的救生員說，在救生艇上曬太陽「受不了，真的受不了」，他在艇上20分鐘就要下船泡水一下，否則自己會先虛脫。

救生員認為，因為警戒線已經往內縮，距岸比較近，救生艇一直在海面駐點的效益應重新評估。如果浪大一點，有人會被捲出去還是有必要，所以救生艇「就備著」，停放在警戒線內水域。

也有救生人員說，動力救生艇就是要在海面動來動去，停在固定地點會在海面晃來晃去，晃久了就會暈船，加上又是柴油引擎，啟動時的氣味很刺鼻。

基隆市大武崙沙灘今天重新開放後，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，但有救生員認為不可行，救生艇常停在警戒線內水域待命。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘今天重新開放後，市府表示會加派動力救生艇及2名救生員在警戒線外執勤，但有救生員認為不可行，救生艇常停在警戒線內水域待命。記者邱瑞杰／攝影

沙灘 氣味

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