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花蓮金針花季到 新設12公尺高「花TIME」新景點

中央社／ 花蓮縣21日電

8至10月是花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季，花蓮縣觀光處今年在花蓮市太平洋公園設置12公尺高的LED屏幕「花TIME」，盼增添新觀光景點，邀民眾欣賞花園城市。

花蓮縣政府觀光處發布訊息表示，從8月22日起花蓮市太平洋公園南濱段可欣賞「花TIME」四季花卉，每天從下午6時起至晚上10時止，透過12公尺高的圓形發光二極體（LED）屏幕呈現花蓮四季不同花卉的幾何影像，並展現花蓮作為「幸福花蓮、花園城市」的意象。

觀光處說明，「花TIME」與在地青年藝術總監何心佑合作，以萬花筒動畫方式呈現花卉綻放的百變姿態，將花蓮12個月份的花卉「種」在時鐘裡，讓民眾在市區的太平洋公園南濱段就可以1次欣賞12種不同花卉與花語。

例如3月份的柚花代表團圓吉祥、4至9月的百合代表永遠幸福、8至10月的金針花代表親情忘憂、9月的韭菜花代表奉獻希望等。

此外，8月至10月是赤科山及六十石山金針花開時節，觀光處呼籲遊客遵守花季期間上下山的交通管制措施及縣府公告，更要隨時注意氣象預報，以免天候不佳影響上山賞花行程。

花蓮 賞花 赤科山

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