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花蓮義民祭首次放水燈！採魚飼料製作蓮花燈 可溶於水中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮義民祭將於9月2日至4日登場，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子，左起依序為花蓮縣客屬會理事長邱坤誠、花蓮縣義民堂文化協會理事長蔡錦樟、客委會副主委周江杰、花蓮縣長徐榛蔚、客家處長潘乾鑑、立委傅崐萁服務處長陳文卿。記者王思慧／攝影
花蓮義民祭將於9月2日至4日登場，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子，左起依序為花蓮縣客屬會理事長邱坤誠、花蓮縣義民堂文化協會理事長蔡錦樟、客委會副主委周江杰、花蓮縣長徐榛蔚、客家處長潘乾鑑、立委傅崐萁服務處長陳文卿。記者王思慧／攝影

花蓮縣客家人口數超過11萬人，一年一度的義民祭是客家傳統文化，花蓮縣政府宣布今年義民祭活動首次加入放水燈民俗文化，將於七腳川溪舉行放水燈儀式，利用魚飼料製作心燈蓮花座，可溶於水中避免影響環境。義民祭將於9月2日至4日登場，有多項豐富節目，讓更多人體驗客家傳統祭典。

縣府客家事務處今天在縣府大禮堂辦理「112年花蓮縣義民祭文化活動」記者會，縣長徐榛蔚、客委會副主委周江杰、客家處長潘乾鑑、多位縣議員與客家相關社團出席，大家象徵性戴上斗笠、挑起擔子，盼活動順利。

客家處指出，農曆7月20日是客家傳統節日義民節，各地客庄感念義民爺捍衛鄉里、犧牲奉獻的精神，並祈求鄉親平安。花蓮客家人口已逾11萬人，不僅占全縣人口的3分之1，也是全國客家人口第4名的縣市，每年縣府都會盛大舉辦義民節活動。

處長潘乾鑑表示，今年義民祭活動不同以往，首次依循新竹新埔義民總廟的傳統，在9月2日下午安排在七腳川溪中段，舉行象徵解厄祈福的放水燈活動，將利用魚飼料製作心燈蓮花座，讓它溶解在水中，不影響環境。9月3日有吃糖粥、挑擔祈福等傳統活動；9月4日花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭與富里竹田義民亭等分別辦理祭祀祈福活動。

潘乾鑑說，義民祭系列活動規畫創新節目，安排在活動現場展示花蓮客家移民史、客語專題演說義民節，還會舉辦義民祭作文比賽等，讓學童在寫作過程中，深入認識客家傳統，將經驗與感受與文化產生連結。

義民祭 花蓮 放水燈

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