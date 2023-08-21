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政策上路3個月 綠島、蘭嶼環保杯租借情況不如預期

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，遊客可在便利商店免費租用制式環保杯。記者徐白櫻／攝影
台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，遊客可在便利商店免費租用制式環保杯。記者徐白櫻／攝影

台東蘭嶼綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，民眾可至兩地的便利商店、飲料店與鄉公所免費借用環保杯，不過租借人數不如預期，部分租借處滿滿杯子，出借率偏低。環保局指出，去年試辦期間成效不錯，正式上路後，租借人數確實少一些，主因是不少遊客已習慣自帶環保杯，將思考如何提高使用率。

綠島一年遊客量約40萬人次，蘭嶼10萬人次。為降低兩地遊客垃圾量，台東縣府自2021年11月起試辦離島一次用飲料杯減量計畫，去年出借杯次超過1萬杯，約減少飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋等一次性垃圾超過4萬個。

縣府環保局今年持續推動，綠島鄉5處、蘭嶼鄉4處借還站，民眾只要加入會員，輸入店舖代碼及杯子編號即可租用，使用後同樣在合作店舖點選「歸還」，即可將循環杯投入歸還箱。

綠島共有綠島鄉公所、綠島遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲及新天地免稅商店可借還。記者目擊，超商租借處放滿杯子，遊客好奇觀看，不過最後還是選用超商紙杯買咖啡。遊客說，不習慣用別人用過的杯子，感覺怪怪的。

環保局廢棄物管理科表示，相較於試辦期間，因為現在很多人都會自備杯子，今年的租用率確實比較差，不過此政策也獲得愈來愈多認同，陸續有民宿業者希望加入，將進一步思考如何提高使用率。

此外，環保局也提醒，行政院環保署推動飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯政策，為讓飲料店業者將店內存貨使用完，實施日期延至明年7月1日起，請大家自備環保杯，減少塑膠一次用飲料杯。

台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，遊客可在便利商店免費租用制式環保杯，上方是乾淨杯子，使用過杯子的回收桶位在下方。記者徐白櫻／攝影
台東蘭嶼、綠島5月起啟動環保杯租賃計畫，遊客可在便利商店免費租用制式環保杯，上方是乾淨杯子，使用過杯子的回收桶位在下方。記者徐白櫻／攝影

環保杯 綠島 蘭嶼

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