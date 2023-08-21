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基隆客家義民嘉年華 挑擔踩街

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市客家義民嘉年華昨天在市區街道挑擔踩街，市長謝國樑在市府門口加入挑擔行列，對客家鄉親表達敬意。記者邱瑞杰／攝影
基隆市客家義民嘉年華昨天在市區街道挑擔踩街，市長謝國樑在市府門口加入挑擔行列，對客家鄉親表達敬意。記者邱瑞杰／攝影

基隆市客家義民嘉年華昨在市區挑擔踩街，這是客家鄉親早年準備飯菜給保衛鄉里義民，表達敬意與感恩之情衍生的儀式，如今轉化為體現客家文化，也緬懷與追思先人。市長謝國樑在市府門口迎接隊伍，並加入挑擔行列，感受客家文化魅力。

基隆市政府、基隆市客家同鄉會攜手合辦三年一度的客家義民嘉年華，19、20日活動內容包括迎接義民爺、市區祈福遶境、海洋捏塑親子DIY、挑擔奉飯、客家藝文表演、千人食福。客家特色市集在文化中心廣場設攤2天，備有粢粑（麻糬）、米苔目、仙草等客家美食供民眾品嘗。

重頭戲挑擔奉飯踩街遊行昨早登場，基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭、前市長張通榮帶領的挑擔隊伍，上午9時左右抵達市府門口，謝國樑和文化局長江亭玫加入。義民爺祭祀大典上午11時在文化廣場舉行，副市長邱佩琳和江亭玫、衛生局長張賢政、消防局長向永財、民政處長張淵翔等人出席，氣氛熱鬧滾滾。

基隆 客家文化 謝國樑

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