聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆客家義民嘉年華 挑擔踩街
基隆市客家義民嘉年華昨在市區挑擔踩街，這是客家鄉親早年準備飯菜給保衛鄉里義民，表達敬意與感恩之情衍生的儀式，如今轉化為體現客家文化，也緬懷與追思先人。市長謝國樑在市府門口迎接隊伍，並加入挑擔行列，感受客家文化魅力。
基隆市政府、基隆市客家同鄉會攜手合辦三年一度的客家義民嘉年華，19、20日活動內容包括迎接義民爺、市區祈福遶境、海洋捏塑親子DIY、挑擔奉飯、客家藝文表演、千人食福。客家特色市集在文化中心廣場設攤2天，備有粢粑（麻糬）、米苔目、仙草等客家美食供民眾品嘗。
重頭戲挑擔奉飯踩街遊行昨早登場，基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭、前市長張通榮帶領的挑擔隊伍，上午9時左右抵達市府門口，謝國樑和文化局長江亭玫加入。義民爺祭祀大典上午11時在文化廣場舉行，副市長邱佩琳和江亭玫、衛生局長張賢政、消防局長向永財、民政處長張淵翔等人出席，氣氛熱鬧滾滾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言