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大武崙、潮境重開 動力救生艇待命

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

基隆大武崙海域本月12日一天就有3人溺斃，市府連同潮境公園海域封閉一周，檢討安全配套。昨天期滿，市長謝國樑視察後表示，今起重新開放，大武崙海域除警戒線拉近35公尺外，兩海域都新增配備動力救生艇，把握黃金救援時間搶救落水者。

大武崙沙灘水域12日上午11時30分、下午1時和傍晚6時30分，分別發生遊客溺水事件，造成3死1傷，謝國樑當晚宣布沙灘封閉到20日。市議會14日開臨時會，謝表示將就警戒線、救生、預警、時間管理、沙灘管理及委外管理6個面向，檢討意外發生原因及提出改善措施。

昨是大武崙沙灘封閉一周最後一天，謝國樑到場了解安全維護作業改善情況，原本警戒線設在海底攔沙壩位置，滿潮時距岸約90公尺，新設警戒線拉近，距岸約55公尺，但因水深1.8公尺，謝國樑認為對戲水民眾安全威脅仍高，建議再內縮。

除了與海岸平行的警戒線，在兩側海水較深、海流較急的區域，也分設與海岸垂置的警戒線，希望遊客在「ㄇ」字形水域戲水或游泳；沙灘區增設廣播系統，播放謝國樑錄製的安全宣導事項，提醒遊客不要涉險。

市府委託基隆市救生安全協會在大武崙沙灘駐點，謝國樑認為，單靠救生員執勤、下水救人緩不濟急；市府規畫動力救生艇在距岸約120公尺海面待命，謝建議再拉近，改為距岸90公尺。

配合水上救生執勤時間，大武崙海域平日12時、假日10時開放沙灘，不分平假日都開放至18時；潮境潛水區則是7時開放至18時。

另外，新北瑞芳蝙蝠洞公園海域今年暑假發生數起潛水、浮潛溺斃或無力上岸事件，消防局表示，政府推動「向海致敬」政策，倡導民眾參與各類海上休閒活動，因海象多變，不諳水性及當地水文環境的民眾易生憾事。副市長朱惕之昨率隊到蝙蝠洞等海域稽查水域安全。

沙灘 謝國樑 基隆

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