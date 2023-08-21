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台東老花眼鏡補助 擴大實施
國民黨主席朱立倫促成台東縣府與新北市銀光未來創新協會合作，5年來公私協力，幫1萬9326名台東縣民配老花眼鏡，今年擴大實施，照顧55至59歲身心障礙者及原住民，符合身分者可獲500元配鏡補助，預估有7700人受惠。
新北市銀光未來創新協會2017年起，免費幫65歲以上長者配老花眼鏡，逐年擴及宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東及新竹等縣市，協會配鏡時也幫長輩健檢，若發現青光眼、白內障或黃斑部病變，提醒長輩去醫院接受專業治療。
朱立倫昨參加關山鎮德高部落豐年祭，也以銀光未來創新協會創辦人身分參與「老花正潮」配鏡活動，並說明協會已與台東縣府合作多年，這幾年愈做愈成功，特別感謝在地驗光師參與，把愛心推動到全台各地。
「不用去眼鏡行就能配眼鏡，很貼心！」部落長輩說，參加部落豐年祭即順道配眼鏡，一舉兩得。
台東縣府社會處長陳淑蘭說，考量部分鄉鎮交通不便，包含離島已辦121場巡迴配鏡，若長輩不缺老花眼鏡，也可選擇改配太陽眼鏡或抗藍光眼鏡。
社會處指出，除引入社會愛心資源，縣府2021年起加碼補助，配鏡年齡下修至60歲，累計補助1萬9326人，只要攜帶身分證及印章，全縣16間眼鏡行可配鏡，今年再納入55至59歲身心障礙者及原住民，終身補助一次500元配鏡。
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