客家義民嘉年華挑擔踩街 謝國樑挑擔合影表彰忠義精神

基隆市客家義民嘉年華今天在市區街道挑擔踩街，這是客家鄉親早年準備飯菜給保衛鄉里義民，表達敬意與感恩之情衍生的活動，如今轉化為體現客家文化及對先人的緬懷與追思。市長謝國樑在市府門口迎接隊伍，並且加入挑擔行列，感受客家文化魅力，並對客家鄉親表達敬意。

基市府、文化局與基隆市客家同鄉會每隔3年，攜手合辦客家義民嘉年華活動。19、20日兩天活動內容包括迎接義民爺儀式、市區祈福繞境、海洋捏塑親子DIY、挑擔奉飯、客家藝文表演、千人食福。客家特色市集在文化中心廣場設攤2天，備有粢粑（麻糬）、米苔目、仙草等客家美食供民眾品嘗。

重頭戲挑擔奉飯踩街遊行今早登場，基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭、前市長張通榮帶領的挑擔隊伍，上午9點左右抵達市府門口時，謝國樑和文化局長江亭玫加入挑戰行列合影，並對客家鄉親表示致意。歡迎民眾到基隆感受城市生活與客家文化蘊底的魅力。

義民爺祭祀大典上午11點在文化廣場舉行，基隆市副市長邱佩琳和江亭玫、衛生局長張賢政、消防局長向永財、民政處長張淵翔等人出席，對客家義民精神表達敬意與感激之情。主辦單位安排客家花鼓、客家合唱團等藝文表演，展示客家文化多采多姿風采。