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花蓮秀林鄉牙醫就醫率僅3成 慈濟醫院啟動「醫牙共照」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「醫牙共照門診」由秀林鄉衛生所主任田惠文、牙醫師公會巡迴門診醫師合作，利用醫牙共照單記錄病患病況。圖／花蓮慈濟醫院提供
「醫牙共照門診」由秀林鄉衛生所主任田惠文、牙醫師公會巡迴門診醫師合作，利用醫牙共照單記錄病患病況。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮縣秀林鄉地處偏遠，只有1間牙醫診所，全鄉牙醫就醫率僅約3成，且居民多罹患糖尿病，常伴隨牙周病，若口腔健康不佳，恐影響營養攝取進而引發疾病。花蓮慈濟醫院與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，推動「醫牙共照」模式，牙醫、西醫師共同照護患者牙口健康。

花蓮縣牙醫師公會常務監事林鎰麟表示，全台民眾牙醫就醫率約4成8，秀林鄉卻只有3成；慈濟醫院醫事室副主任張菁育說，受生活與飲食習慣影響，秀林鄉慢性病患者以糖尿病為大宗。

慈濟醫院今年承接健保署「山地離島地區全人整合照護計畫」，照護秀林鄉民身體與口腔健康，啟動「醫牙共照」模式，以「糖尿病患者口腔保健」為目標，每周四在當地衛生所開設門診，由牙醫師與西醫師為病患看診與治療。

院方表示，門診由秀林鄉衛生所主任田惠文、牙醫師公會巡迴門診醫師合作，利用共照單記錄患者病況，列出雙方需溝通的危險因子，評估疾病對其健康的影響，再交接給個案管理師做後續追蹤及衛教。

林鎰麟表示，透過三方的合作，能讓牙醫師主動找到有需求的患者，藉由糖尿病與牙周病的治療合作，提高花蓮地區民眾牙科就醫率，讓糖尿病患者更健康。

另外，花蓮牙醫師公會考量偏鄉居民牙醫求診需求，2011年起陸續在北、中、南區，開辦4個牙科社區醫療站，定期派員駐診，根據各區民眾生活模式與就醫習慣，調整診療策略，解決偏鄉無牙醫窘境。

花蓮慈濟醫院與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，推動「醫牙共照」模式，讓牙醫、西醫照護鄉內糖尿病患者的牙口健康。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，推動「醫牙共照」模式，讓牙醫、西醫照護鄉內糖尿病患者的牙口健康。圖／花蓮慈濟醫院提供

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