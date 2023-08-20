花蓮禁沙灘車遊客少6成 議會將召開會議討論解決方式

花蓮縣政府依照行政院「沙灘車管理指引」，禁止沙灘車在縣內沙灘地活動，遊客直接少6成。縣議會將於30日召開專案會議，邀請縣府與業者坐下來談，討論是否有更好的方式解決問題；觀光處認為沙灘地範圍大管理不易，現在鳳林遊憩區準備招商，或許可引導業者前往經營，業者盼能成立專區。

花蓮縣議會將於30日召開籌組「沙灘車產業管理方式」專案會議，主持人為議員楊華美，除了專案小組委員，邀請縣府代理秘書長饒忠、縣府觀光處、建設處與沙灘車業者。楊華美在提案說明中，指出沙灘車是新型態的觀光油氣產業，衍生很多問題，像是民怨、農業交通、管理與生態，雖然沙灘車牽涉各個局處的業務，但縣府沒有單位願意出面統整協調問題，希望透過專案會議，共同討論如何解決沙灘車產業造成的問題。

縣府觀光處長張志翔表示，行政院發布沙灘車管理指引，回歸各事業主管機關，採因地制宜並依其法規管理，中央希望參照宜蘭的取締方式，但宜蘭神秘沙灘範圍小、出入口少，花蓮範圍大，出入口多，還有十餘家業者，坦言管理不易，現階段各單位頻繁聯合稽查，警方也配合開單等。

張志翔說，目前要設沙灘車專區的可能性較小，主要原因就是沒有專法；現在最大的爭議點為土地用地不合法，現在花東縱谷國家風景區管理處正籌畫鳳林遊憩區，是否能以BOT的方式，讓沙灘車業者能在合法遊憩區繼續經營，或許是另一種解決方法。