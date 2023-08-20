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旅義女高音劉夢潔與台絃宜蘭合演 門票收入10%做公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣絃樂團致力打造優良的音樂環境及培育人才，《劉夢潔與台灣絃樂團音樂會》9月23日在宜蘭演藝廳開演，門票收入10%捐助公益。圖／林燈文教公益基金會提供
台灣絃樂團致力打造優良的音樂環境及培育人才，《劉夢潔與台灣絃樂團音樂會》9月23日在宜蘭演藝廳開演，門票收入10%捐助公益。圖／林燈文教公益基金會提供

成立近33年台灣絃樂團是歷史悠久的無指揮室內樂團，更是首個由中保科技集團長期支持的民間樂團，訂9月23日攜手旅義女高音劉夢潔在宜蘭演藝廳獻上以愛為題的古典音樂會，演出十餘首世界經典曲目，音樂會票房收入10%提撥偏鄉兒童音樂計畫，為熱愛音樂的孩子們打造更多學習機會。

台灣絃樂團(簡稱台絃)成立於1990年，由提琴家鄭斯鈞號召國內頂尖的青年絃樂演奏家所組成，長年與國外藝術家合作，曾受邀於法國、德國、奧利地、日本與香港等不同國家演出，對於樂曲的精巧詮釋與演奏，抓住不少粉絲的心。

《劉夢潔與台灣絃樂團音樂會》9月23日在宜蘭演藝廳開演，女高音劉夢潔曾以滿分優異成績畢業於羅馬音樂學院，受邀到世界各國演出，樂團與劉夢潔將上演十餘首經典曲目，包含普契尼《我親愛的爸爸》、櫻井弘二《不散》與蕭泰然《永遠的故鄉》等，精彩可期。

台絃致力打造優良音樂文化環境，把音樂會分成不同系列，包含推廣古典音樂的《絃樂經典系列》、打破古典音樂刻板印象的《嘻音哈樂系列》及受歡迎以古典樂器喚起民族記憶的《歌謠系列》等，民眾透過不同形式親近音樂；台絃也致力培養音樂人才，創立具指標性音樂比賽，把賽事做為年輕學子踏往國際大賽的試金石，幫助優秀樂手日後能在國際樂壇嶄露頭角。

音樂會票價250、400、600元，台絃之友及學生憑證購票九折，65歲長者購票五折，優惠不適用於250元票價，OPENTIX兩廰院售票https://reurl.cc/YebK5D。

女高音劉夢潔參與台灣絃樂團演出，門票收入10%捐助公益。圖／林燈文教公益基金會提供
女高音劉夢潔參與台灣絃樂團演出，門票收入10%捐助公益。圖／林燈文教公益基金會提供

樂團 音樂會 票價

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