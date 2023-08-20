基隆超跑嘉年華封路引民怨 謝國樑：結束後會檢討

基隆市政府昨天起連2天舉辦「基隆超跑嘉年華」，因封閉部分中正路，導致周邊道路塞車引發民怨。市長謝國樑今天說，活動結束後市府會檢討，希望把觀光辦得更好。

謝國樑上午出席義民嘉年華民俗活動，接受媒體聯訪說，基隆市昨天有一整天的活動，包括超跑嘉年華和七夕煙火，共有上萬人次造訪基隆，可能大家對農曆7月中元祭期間新辦的活動還在慢慢習慣。

謝國樑說，市府未來要繼續在中元祭期間引進新的文化、體育和觀光活動，如果大家覺得需要改進、調整，市府也會微調，例如，如果對超跑有意見，可以改舉辦電動車活動，如果覺得東岸的中正路交通會打結，可以把活動移到西岸，吸引更多人來基隆遊玩。

謝國樑表示，活動結束後市府會檢討，希望把觀光辦得更好，昨天有民眾看完煙火後，覺得煙火很棒，大家看了很感動，如果大家喜歡，明年會多安排幾場煙火，且煙火特色和設計要有所不同，沒有事情是完美，市府想在基隆做更多、更好的觀光娛樂，也會繼續調整方向。

此外，大武崙沙灘海域12日發生3人溺斃事件，謝國樑宣布封閉大武崙沙灘、潮境公園潛水區到今天。

謝國樑說，市府近日在大武崙沙灘海域放上新的警戒線，也已規劃救生小艇，如果按照計畫進行，希望很快能重新開放大武崙沙灘及潮境公園潛水區，屆時會有新的救護、救援措施和警戒方式，並勸阻部分不守規定的民眾，一定要遵守規定。

謝國樑表示，他下午也會去視察這2處，為開放前做最後確認，不過，何時開放、如何開放，還是要以市府發布的新聞稿為主，確定要開放時，也會請市府發言人對外說明，希望大家能做好安全措施。