國小足球世界盃邀請賽 花蓮東里國小奪女子組冠軍

花蓮東里國小參加2023年國小足球世界盃國際邀請賽，獲女子組冠軍，小將們載譽返鄉獲熱烈歡迎與稱讚，校長鍾佳慶說，偏鄉單一學校參加國際賽不容易，很開心把金盃留在台灣。

鍾佳慶今天告訴中央社記者，東里國小5月奪得台灣國小世界盃足球賽女子組冠軍，在667隊中脫穎而出，獲邀代表台灣參加2023年國小世界盃國際邀請賽，賽事於16日至18日在台北市立大學天母校區體育館舉行。

此次有來自日本、泰國、印尼、馬來西亞、越南等共6國8隊參賽，東里國小展現超強的球技，技壓國際隊伍，勇奪女生組冠軍，更囊括個人獎項，隊長胡巧柔獲金靴獎、田珮慈奪金手套獎、江亞妮拿金球獎。

東里國小首戰遭遇強敵泰國隊，泰國隊球風剽悍，東里小將展現絕佳的默契及球技，上半場由江亞妮突破對手層層防守，率先破門而入，取得領先；下半場由隊長胡巧柔帶領團隊，接連攻下2分，終場以3比1獲勝。

次戰對上印尼隊，實力雖不及泰國隊，但球風依舊強悍，也讓東里小將吃足了苦頭，但小將們拚盡全力，江亞妮、潘禹彤、王以迦均破門，攻得3分，胡巧柔則是踢進3球，最終以6比1獲勝。

賽前減重有成的胡巧柔說：「很開心也很興奮，之前國小世界盃只有到最後一場才得2分，這次比賽拚到金靴獎。」胡巧柔此次賽事攻下7球，榮獲大會金靴獎。

總教練杜國勝表示，賽前分析印尼隊與泰國隊球技及身體強度都很不錯，因此東里特別加強訓練，暑假期間邀請很多球隊到校交流，如光復商工、光復國中、東里國中、秀林國中、新北市正義國小、瑞北國小、卓樂國小等，大大提升選手的能力，以面對實力強大的外國隊伍。