謝國樑今勘查新警戒線等措施 大武崙沙灘可望重新開放
基隆市大武崙沙灘12日發生3起溺水死亡事件後封閉，基隆市長謝國樑宣布大武崙沙灘、潮境公園海域封閉到今天，同時研擬安全維護改善方案。謝國樑今天說，大武崙沙灘已新設警戒線，救生小艇也規畫好，下午將到現場確認相關作業，再宣布開放時間及相關措施。
大武崙沙灘水域12日上午11點半、下午1點發生遊客溺水事件，各有1名男子死亡，當天下午6點半又有一對父女溺水，父親送醫不治，6歲小女孩嗆水送醫脫險。市議會14日召開臨時會聽取市府報告此事，謝國樑提到發生過程數度哽咽。
謝國樑說，連日召集相關單位會商對策，現在已在大武崙沙灘放上新的警戒線，也把救生小艇規畫好，如果按照計畫進行，希望很快就可以重新開放大武崙以及潮境公園這兩處沙灘和海域，屆時會勸阻一些不守規定的民眾，一定要遵守規定，維護遊憩安全。
謝國樑表示，重新開放後會有新的救護、救援措施跟警戒方式，今天下午他還會再去大武崙沙灘看一次，做開放之前的最後確認。至於何時開放、如何開放，市府會提出完整說明。假如後天確定要開放，也會對外說明沙灘區域相關配置，希望大家都要做好安全措施。
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