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影／七夕煙火照亮基隆夜空 逾萬人擠爆觀賞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影
七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影

基隆市政府邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，今晚9點在文化中心頂樓施放300秒，3600發璀燦煙火照亮基隆夜空，海洋廣場、東岸廣場人潮擠爆，人山人海搶拍美麗夜景，警方估計逾萬人，散場時加強人車疏導。民眾說「很感動，比跨年好看多了」、「基隆人都來看了」。

市府首度規畫在文化中心頂樓，施放七夕情人節煙火，讓民眾在觀賞煙火的同時，能欣賞到基隆的夜間山海景色。今晚海洋廣場、國門廣場及東岸商場擠得水洩不通，人山人海的景像，比跨年人潮還多。活動以童話故事小美人魚做為設計理念，結合雷射光特效及璀璨煙火的立體空間進行演出。

市府觀光及城市行銷處指出，今天主題「小美人魚」分為五個階段呈現，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕；第二幕呈現的是小美人魚期待能擁有雙腳上岸的「願望」；接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」；及最終完成心願後，「圓滿」快樂的回到大海等轉折情節。

市長謝國樑也到場看煙火，他說，七夕的煙火很明亮，非常多人來看，有上萬人，感覺大家很喜歡，明年會多辦幾場。

七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影
七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影

七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影
七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影

七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影
七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影

七夕浪漫煙火照亮基隆夜空逾萬人擠爆，民眾直呼感動。記者游明煌／攝影
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基隆 跨年 七夕 謝國樑 情人節

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