雞籠中元祭供桌好兄弟點心必桃、摩訶 看桌米雕多樣

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，為期1個月的傳統祭儀與科典已經展開，供桌的祭品也令人好奇，其中的糕點必桃、摩訶都是給好兄弟的點心，會做成塔在各種供桌上都會出現；供桌上也會放置米雕，會製作成蔬果、動物、人物等型態各異的看桌供品，供好兄弟觀賞。

基隆市政府網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明今邀請國寶級米雕大師謝源張，分享雞籠中元祭的由來及特別的傳統習俗。基隆中元祭除了展現基隆慎終追遠的精神外，也代表基隆各族群間的和解，現在更成為基隆最重要的文化瑰寶。

謝源張表示，在清朝咸豐年間，由於漳泉地區民眾來到基隆爭奪資源頻繁的械鬥，造成很多人員的傷亡，為了讓這些亡者能入土為安，最終雙方約定安葬亡者外，在農曆7月依傳統禮俗舉辦普度。每年都由不同姓氏的宗親會舉辦，以血緣取代地域的分歧，促成族群和解。

謝源張表示，中元普度會以「金松宴」來宴請好兄弟，金代表富貴、松則代表長壽，宴席中除了準備了葷、素以及西洋三種不同風格的食桌外，也準備看桌米雕供好兄弟觀賞。所謂的米雕並非在米上雕刻，而是大家所熟知的捏麵人，在中元普度期間，總鋪師除了菜餚外，也會製作米雕，製作成蔬果、動物、人物等，型態各異而豐富，也成為中元祭文化的另一種展現。

普渡的宴席有不少習俗，謝源張說，會特別準備空心菜湯並潑掉，代表有心招待好兄弟，但希望好兄弟不要流連忘返。在農曆七月也會供奉必桃、必粿以及摩訶，目的是為了幫好兄弟祝壽，充分展現基隆富有人情味的文化。

余治明表示，中元祭活動從七月初一開龕門、開燈放彩、放水燈遊行、以及放水燈頭等，都是基隆的獨特歷史文化，而各宗親的參與也象徵基隆族群的和解。

中元普度期間，家家戶戶都會拜拜，供桌上一定都會有這像是白色蛋糕的點心，是基隆祭拜傳統，為好兄弟客製化商品，給好兄弟吃的點心。

溫莎堡業者副總蔣家威說，普度貢桌上的必桃、摩訶，材料其實很簡單只有麵粉雞蛋糖合成，但在農曆7月卻有著深遠的意義，每天供應都要上萬顆。