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古蹟一度險淪法拍 花蓮港高球俱樂部規畫活化使用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，以日式木桁架支撐圓弧形屋頂，具獨特建築美學。本報資料照片
花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，以日式木桁架支撐圓弧形屋頂，具獨特建築美學。本報資料照片

花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」一度因前經營者欠稅險淪法拍屋，文史工作者、前縣長吳水雲等人都非常關切，縣府出面協調保住並擬定修復再利用計畫，近日獲中央補助規畫設計經費，預計朝部分展示俱樂部歷史脈絡、部分作餐飲的複合式用途規畫。

花蓮港高爾夫球俱樂部位於美崙高爾夫球場內，是台灣東部第一處高爾夫球場，也是全台歷史第二悠久的高爾夫球場，於1935年10月落成，2019年指定為縣定古蹟。

文化局表示，這棟建物應是全台唯一經歷日據後期及戰後兩個時代所存留的高爾夫球場建築，見證東部體育運動發展史。建築本體採鋼筋混凝土構造牆身，以日式木桁架支撐圓弧形屋頂，具獨特建築美學，雖經風災後重建，仍不改其重要性。

不過，當初點交時因為部分建物沒有權狀，無法登錄，稅籍還掛在前經營者花蓮高爾夫俱樂部名下，因欠稅40萬元，2021年一度險被法拍，在縣府協調下，前經營者在法拍前3個小時繳清稅款，讓古蹟免於遭拍賣命運。縣府辦理稅籍轉移，目前由教育處管理。

花蓮縣文化局近日獲中央補助130萬元並自籌70萬元，辦理規畫設計。文化局表示，修復再利用計畫的建議是部分空間展示高爾夫俱樂部的沿革與歷史脈絡，部分空間可作餐飲使用的複合式用途，屆時會與管理單位教育處就古蹟再利用空間的使用、機能及功能，研議確認。

文化局表示，連同花蓮港高爾夫球俱樂部，今年共提報明禮路日式宿舍、美崙溪畔日式宿舍、花蓮港廳吉野村菸草耕作指導所等11案文化資產保存修復及管理維護計畫，全數獲中央核定，總經費2118萬元，希望保留地方重要的文化資產，活絡文創產業。

花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」一度險淪法拍，縣府爭取經費規畫設計，活化老建物。本報資料照片
花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」一度險淪法拍，縣府爭取經費規畫設計，活化老建物。本報資料照片

花蓮 文化局 古蹟 高爾夫

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