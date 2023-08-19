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顆粒無收到每公頃850公斤 宜蘭農民為了大豆出動怪手

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
返鄉農友陳國鍾種植大豆4年，曾因不熟悉大豆生長環境全年無收，深入鑽研後，如今已可穩定生產每公頃850公斤。記者陳敬丰／攝影
返鄉農友陳國鍾種植大豆4年，曾因不熟悉大豆生長環境全年無收，深入鑽研後，如今已可穩定生產每公頃850公斤。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星地區農會今年成立雜糧產銷班第三班，專門種植大豆類，與羅東鎮農會合作，今天推出在地生產、加工的宜蘭有機豆漿。農友陳國鍾是原材料生產者之一，4年前開始種植，曾經一整年顆粒無收，後來出動怪手開闢排水渠道，如今已經可以穩定產出每公頃850公斤。

陳國鍾今年51歲，是農家第四代，年輕時到台北謀生，管理停車場，33歲返回三星鄉老家，繼承家業，種植水稻為主；4年前，由於全台水稻生產過剩，政府大力推廣雜糧，陳也投入種植較不熟悉的大豆類，第一年運氣不錯，竟然收穫頗豐。

趁勝追擊，陳國鍾繼續大力種植大豆，豈料第二年遇上連續大雨，無法準時採收，豆子全都發芽，1、2期作物顆粒無收，「這是印象最深刻的慘痛經驗」，之後痛定思痛，在政府輔導下研究排水系統，引入怪手挖掘排水渠道，一點一點改善，如今已較能穩定產出，去年每公頃可收穫850公斤大豆。

陳國鍾說，從種豆較成熟的中南部案例估計，每公頃應該可以生產1.3公噸左右，還須要繼續精進；目前宜蘭大豆種植還在起步，剛開始有要投入各種機器，成本較高，許多農友卻步，但他看好大豆前景，可以加工成各種商品，現在已經推出豆漿，未來還可以有豆皮、豆花、豆腐等等，產業鏈較成熟後帶來利潤，一定可以吸引更多同伴加入。

宜蘭縣政府農業處指出，目前全縣大豆種植面積約200公頃，主要分布在蘇澳與三星，去年總收成約180公噸。三星地區農會今年成立雜糧產銷班第三班，專種大豆類，目前以黃豆、毛豆為主，和羅東鎮農會合作契作，加工生產有機豆漿，今天舉辦上市發表會。

新上市的宜蘭有機豆漿，豆香味濃厚。記者陳敬丰／攝影
新上市的宜蘭有機豆漿，豆香味濃厚。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮農會與三星鄉雜糧產銷班第三班合作，推出國產大豆加工而成的有機豆漿，今天上市。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮農會與三星鄉雜糧產銷班第三班合作，推出國產大豆加工而成的有機豆漿，今天上市。記者陳敬丰／攝影

農會 宜蘭 羅東

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