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富岡漁港取締髒亂 漁民抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市觀光富岡漁港被民眾反映港區環境髒亂，直指漁民所為，台東縣府日前發函將依漁業法規範取締，罰鍰最高50萬元，引來漁民不滿，昨在港區靜坐抗議。縣府農業處長許家豪說，體諒漁民作業辛苦，在不影響觀瞻及環境下，允許在港區煮食及休閒活動，漁民允諾不會亂丟垃圾，更不會聚集飲酒滋事，縣府持續宣導，暫不開單取締。

富岡漁港是往來綠島及蘭嶼的觀光漁港，遊客眾多，縣府近來接獲反映有漁民在港區煮東西，聚集飲酒和打牌等情事，留下許多垃圾，造成港區環境髒亂，希望有關單位加強管理。

台東縣府為維護港區環境秩序，發函公告將按照漁業法規範開罰取締，只要有危害漁港安全及環境衛生行為者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

公告一出，引起漁民不滿，認為取締開罰不合理。

「誰不會肚子餓！難道要吃風嗎？」林姓船長說，出海作業時間長，在船上或整補區煮食東西，吃完後自行整理，哪來的破壞環境？連吃東西都要管嗎？

陳姓漁民說，大家在港區小酌或喝茶休息聊天，彼此聊出海心得及經驗交流，也被說成聚眾，真的有點超過，不管罰10萬元或50萬元，對他們來說不合理，也太重了，誰會服氣。

漁民 台東

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