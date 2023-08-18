台東富岡港聚餐將罰50萬？漁民嘆「只是吃個溫飽」縣府回應了

台東縣農業處最近函文台東區漁會，如因聚餐等行為危害港區安全或環境衛生，將開罰50萬以下罰鍰，漁民今天聚集抗議。縣府表示，能體諒漁民辛苦，不會真下重手，會酌情處罰。

今天上午10餘漁民聚集台東富岡港，群情激憤，因漁民的整補場被檢舉漁民常聚眾烹飪、飲酒、打牌，台東縣政府農業處發文給台東區漁會，對於港區內危害安全、衛生行為，將開罰新台幣50萬元以下罰鍰。

漁民說，討海人每天回到富岡港小聚，吃個溫飽，「這樣也不行嗎？」

富岡漁港碼頭處有棚式整補場，供漁民整理網具，形同漁民的交誼中心，每天上午漁船陸續回港，漁民忙完之後，數人成群，坐在板凳圍聚，有時煮麵、弄個小菜，小酌海聊。

最近台東縣府發函給台東區漁會表示，近來有民眾反映富岡漁港整補場的公共區域，有人聚集從事烹飪、打牌等私人活動，造成環境髒亂、影響其它居民和漁民使用權益，要求向漁民宣導共同維護公共空間品質。

依法在漁港區域內，不得有危害漁港安全、環境衛生行為，違者處行為人或其雇用人10萬元以上、50萬元以下罰鍰，限期清除或處理危害或妨礙，未辦理者按日連續處罰。

台東縣政府農業處長許家豪表示，富岡漁港確實無活動中心，也理解漁民捕魚回來後，吃個東西填飽肚子的需求；但是，因為有民眾甚至觀光客反映髒亂問題，所以才發文提醒，重點是希望保持乾淨，畢竟富岡是觀光漁港，雖然公文有揭示法律規定，但並不會真的下手重罰，會酌情處罰。