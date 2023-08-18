花蓮公告有機農業促進區輔導辦法 8處列潛力點

花蓮縣境內有機種植面積居全台之冠，花蓮縣府16日公告「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」，是全國第1個將有機農業促進區法制化的縣市，目前有8處列為潛力點，將持續輔導。

有機農業促進法於民國108年5月30日由農委會（現已升格為農業部）公布施行，鼓勵民間參與設置有機農業促進區，投注資源及輔導措施，以維持有機耕地的完整性及減少鄰田污染，期望透過團體影響力，促成鄰近慣行農友轉型。

花蓮縣府檢視縣內有條件設置專區的區域，辦理12場次說明會及6場次進階輔導會議，去年歷經3次的草案預告及修正，今年8月16日公告花蓮有機促進區辦法。

農業處長陳淑雯指出，包括富里鄉農會、鳳榮地區農會、卓溪鄉南安部落、豐濱鄉新社部落、玉里鎮長良有機集團栽培區周邊、壽豐鄉志學有機集團栽培區周邊、壽豐鄉志學榮光有機集團栽培區等8處區域，被列為有機農業促進區潛力點，將持續輔導。

陳淑雯說，輔導辦法提供10大利多政策，包括產銷設施資材、加工研發、包裝行銷、課程講習等項目優先補助，補助比例提高至7成，還有農藥殘留檢驗費、防護鄰田污染等費用補貼等，中央及地方機關所轄補助獎勵或輔導措施，也會優先納入促進區及適用最優惠條件。

花蓮縣府統計，截至7月，縣內有機驗證戶數683戶、有機驗證面積3195公頃，面積及戶數皆為全國第一，也是全台唯一面積超過3000公頃的縣市，有機作物以水稻43%最多，其次是雜糧特作、蔬菜、水果及茶。