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台東富岡漁港環境髒縣府最高罰50萬元 漁民不服氣抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市觀光富岡漁港被民眾反映港區環境髒亂，直指漁民所為，縣府日前發函將依漁業法規範取締，罰鍰最高50萬元，引來漁民不滿，今在港區靜坐抗議。記者尤聰光/攝影
台東市觀光富岡漁港被民眾反映港區環境髒亂，直指漁民所為，縣府日前發函將依漁業法規範取締，罰鍰最高50萬元，引來漁民不滿，今在港區靜坐抗議。記者尤聰光/攝影

台東市觀光富岡漁港被民眾反映港區環境髒亂，直指漁民所為，縣府日前發函將依漁業法規範取締，罰鍰最高50萬元，引來漁民不滿，今在港區靜坐抗議。縣府表示，已溝通達成共識。

縣府農業處長許家豪說，體諒漁民作業辛苦，在不影響觀瞻及環境下，允許在港區煮食及休閒活動，漁民也允諾不會亂丟垃圾，更不會聚集飲酒滋事，縣府並會持續宣導，暫不開單取締。

富岡漁港是往來綠島及蘭嶼的觀光漁港，遊客相當多，近來縣府接獲反映有漁民在港區煮食東西，聚集飲酒和打牌等情事，留下許多垃圾，造成港區環境衛生髒亂，希望有關單位加強管理。

縣府為維護港區環境秩序，發函公告將漁業法規範開罰取締，只要有危害漁港安全及環境衛生行為者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。公告一出，引起漁民不滿，認為取締開罰不合理。

「誰不會肚子餓！難道要吃風嗎？」林姓船長說，他們出海作業時間長，都會在船上或整補區煮食東西，吃完也都自行整理，哪來的破壞環境，難道要他們餓著肚子出海，連吃東西都要管嗎？

另陳姓漁民說，大家在港區小酌或喝茶休息聊天，彼此聊出海心得及經驗交流，也被說成聚眾，真的有點超過，不管罰10萬元或50萬元，對他們來說實在不合理，也太重了，誰會服氣。

台東縣政府為維護港區環境秩序，發函公告將漁業法規範開罰取締，只要有危害漁港安全及環境衛生行為者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。記者尤聰光/翻攝
台東縣政府為維護港區環境秩序，發函公告將漁業法規範開罰取締，只要有危害漁港安全及環境衛生行為者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。記者尤聰光/翻攝

漁民 台東

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