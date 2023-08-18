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「高速公路下整片都會淹水」 宜蘭林和源排水新建閘門
宜蘭冬山鄉林和源排水接入冬山河，附近地勢低窪，每逢颱風或洪水，周邊補城、東山、三奇等村都可能淹水，最嚴重時「高速公路下整片都淹」；縣府今年申請前瞻計畫6600萬元補助款，將新建排水閘門、引水箱涵與堤頂加高工程，預計明年5月完工。
林和源排水在冬山鄉寶福路一帶與冬山河支流匯流，再一起接入冬山河主流，縣府水資處指出，若逢颱風或洪水，冬山河水位高漲，林和源排水難以匯入，水量將倒灌回附近一整片低窪地區。補城村長賴文農回憶，2010年梅姬颱風水災最嚴重時，國道5號下方整片低漥農田都被淹沒。
賴文農說，6年前林和源抽水站與林寶春抽水站建成後，汛期前提前將溪水抽走，加上近幾年沒有颱風，淹水情況較不嚴重；縣議員林佩螢指出，抽水機抽的是冬山河支流，不是直接抽林和源排水，初一十五大潮時仍有倒灌風險，地方一直在爭取相關防洪工程。
水資處表示，今年初向中央爭取到6600萬元前瞻計畫補助款，辦理「林和源排水閘門新建工程」，將新設閘門1座、引水箱涵1座與長約720公尺的堤頂加高，6月底決標發包，預計8月底開工，工期約300個日曆天，明年5月有望完工，將可改善81.6公頃淹水面積。
縣長林姿妙、冬山鄉長林峻輔等人今天到林和源抽水站視察。林姿妙表示，治水工程關乎縣民生命財產安全，一定會以最高標準將工程做好；林峻輔說，新閘門建成後，將有效改善當地積水、淹水問題，感謝中央補助、縣府爭取與議會的支持。
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