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學者質疑基捷營運負擔得起嗎？ 謝國樑：一步一步來

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
學者質疑基捷營運負擔得起嗎？基隆市長謝國樑：一步一步來嘛。記者游明煌／翻攝
學者質疑基捷營運負擔得起嗎？基隆市長謝國樑：一步一步來嘛。記者游明煌／翻攝

行政院副院長鄭文燦提出協助成立30億額度開發基金，納入土地開發效益預估的40億收入考量後，基隆市府分攤金額從53億降為17億。學者憂心未來營運基隆負擔得起嗎？市長謝國樑昨說，「一步一步來嘛」，今日事今日畢，捷運是今天要蓋的事情，至於後續的營運問題，市府會再思考及規畫。

鄭文燦提出「成立開發基金」和「增加補助、減少項目」兩解方，納入土地開發效益預估40億的收入後，基隆市政府分攤金額因此從53億大降為17億，並分9年編列，基隆市長謝國樑稱感受到行政院給基隆的善意，樂於接受。

謝國樑說，市政府未來會用捷運基金方式，來支付大部分捷運開發場站及土地徵收相關費用支出，希望未來自償性能夠支應基金外，還能夠有結餘。

謝國樑表示，至於具體細節的財務組合、模型，哪一個年度用預算，哪一個年度用基金，這些是未來細節的問題，感謝中央協助成立30億的額度，市府會善用這30億的額度，會具體使用，對交通建設的計畫會有實質的幫助，簡單一句就是謝謝。

謝國樑回應說，「今天的事今天先把它做完，明天再想明天的事。」以後基捷營運盈虧，未來會有比較實質的做法。至於後續的營運問題，市府會再思考及規畫。

交通處長王圳宏表示，依副院長的說法，基隆分攤額53億沒有變，利用財務分級可增加的補助有4.3億，另路線會稍微調整可少1.5億，也就是說可少5.8億；53億減5.8億約有47億，這47億會全用基金去借貸出來，後續捷開區收益保守算約有30億以上，47億減30億剩17億，若以工期9年來分攤，就是每年編2億攤還。

王圳宏說，這47億就是用基金來解決，在基金裡面來運作，不是編列在公務預算，還款比較有彈性，但還是要由基隆來還，並非就是不用負擔還款。

謝國樑 捷運

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