花蓮特搜小隊長遺留妻小 消防局公布善心捐款專戶

花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞本月5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，卻在當地時間7日被發現沒有生命跡象，醫護搶救無效身亡，家屬同意遺體火化後帶回台。由於小隊長突然殉職，家中經濟頓失依靠，且2名孩子還小，消防局公布善心捐款專戶，籲請善心人士捐助。

蔡璽鈞7日不幸離世，享年43歲，留下妻子與9歲、5歲孩子，家屬得知後非常難過，考量孩子還小需要照顧，父母親也年事已高不適合長途飛行，因此全權委託消防局處理。由於事發在國外，驗屍報告需要透過外交部才能得知，行政程序繁瑣，目前尚無法得知明確死因。

消防局特搜大隊赴瑞士參與「公路隧道災害救援訓練」，將於19日返台，蔡璽鈞遺體已順利火化，大隊長與隊員們將帶骨灰回台灣，轉交給家屬。

消防局指出，蔡小隊長是家中主要經濟來源，突然遭逢巨變，紛紛接獲各界對殉職小隊長家屬表達慰問哀悼，在取得家屬同意下，協助辦理外界捐款事宜。公布捐款資訊，為家屬代表帳戶，中和連城路郵局，郵局代號：700，郵局戶名：詹璽蓁（蔡璽鈞的妻子），捐款帳戶「03117540473292」。

消防局表示，現正全力協助家屬辦理後事，並盡心辦理後續相關撫卹事宜，讓殉職蔡小隊長遺眷能安心生活，並籲請各界愛心人士慨助，提醒切勿遭詐騙，若有疑問請致電消防局人事室洽詢。