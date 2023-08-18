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隨蘭陽媽祖巡航 888方案報名秒殺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
全國唯一海陸巡航的蘭陽媽祖文化節，近百艘船出海的壯觀畫面，軍艦噴水禮敬聖駕出航。圖／宜蘭縣政府提供
全國唯一海陸巡航的蘭陽媽祖文化節，近百艘船出海的壯觀畫面，軍艦噴水禮敬聖駕出航。圖／宜蘭縣政府提供

蘭陽媽祖文化節今年提供外縣市民眾「5天4夜免費住宿」的海陸巡航，全套連同搭船只要888元，開放報名當天150個名額迅速額滿，另有近300人候補。宜蘭縣府民政處整合其他宮廟增加香客大樓，信眾只要繳交幾百元住宿，有接駁服務，一樣可跟著媽祖海陸巡航。

全國唯一海陸巡航的蘭陽媽祖文化節，今年規畫5天4夜行程包含船票、保險與免費入住香客大樓只要888元，沿路品嘗小吃美食，名額150人，8月1日開放報名，很快就額滿；至於縣內民眾可報名參加350元搭船出海，尚有名額，9月22日一早從南方澳搭船，近中午在烏石港下船，跟媽祖出海巡航後可跟著行腳遶境，一路往南行，沿途都有吃喝。

民政處表示，報名888元外地信眾方案，多半是家人或友人一起報名，最近這幾天陸續完成繳費，若有缺額會提供給候補者；第一天媽祖駐駕在礁溪鄉玉鼎慈天宮，第二天駐駕在羅東鎮聖安宮，縣政府尋求附近宮廟增加提供香客大樓住宿。

如果沒有搶到888方案信眾也可以花個幾百元，前往縣府名單中所增加的香客大樓住宿，縣府會提供免費接駁服務，第二天可以趕上媽祖遶境隊伍，遶境最後一天回到出發地蘇澳鎮。

蘭陽媽祖文化節從9月22日起舉行3天，為鼓勵大家全程參加，縣府推出「集章趣」活動，凡上網完成報名參加遶境者都有1張集章卡，全程集滿5處印章，遶境第三天中午可憑卡兌換「媽祖紀念版衣帽組」。

媽祖 遶境 住宿

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